Jordi i Oleguer Pujol podran viatjar a Andorra però sense acostar-se a entitats financeres

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga l'origen de la fortuna de la família Pujol, ha autoritzat Jordi Pujol Ferrusola i el seu germà Oleguer a desplaçar-se a Andorra el mes vinent per assistir a una audiència judicial en qualitat de perjudicats, però els ha prohibit expressament "acudir a qualsevol institució financera de qualsevol naturalesa" amb seu al Principat.La decisió del jutge arriba després de la petició dels fills de l'expresident de la Generalitat a principis de juny. Argumenten que han d'acudir a Andorra el 8 de juliol per assistir a una vista. El germà gran dels Pujol, Jordi, està en llibertat sota fiança des del desembre de 2017 i com a mesura cautelar no pot sortir d'Espanya i ha d'assistir setmanalment als jutjats.Dos anys i mig després i amb la instrucció encara oberta, De la Mata ha autoritzat la petició dels dos germans "amb l'únic, exclusiu i excloent propòsit de comparèixer en l'acte del judici oral". A més, el magistrat assenyala que amb l'objectiu de mantenir la virtualitat de les mesures cautelars personal, més enllà de no poder entrar en cap banc, no podran tampoc mantenir cap reunió amb persones vinculades d'alguna manera amb entitats financeres.

