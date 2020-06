Què és i què implica la «fase de represa» a Catalunya?

Tres mesos després de l'inici de l'estat d'alarma, Catalunya dona per conclòs el confinament a partir d'aquest divendres. La Generalitat ha anunciat la fi d'una fase 3 que amb prou feines haurà durat unes hores en el cas de Barcelona, l'àrea metropolitana i Lleida i l'inici de la "fase de represa". Aquesta etapa estarà marcada per la convivència amb el coronavirus, que no ha deixat d'existir, fins que hi hagi una vacuna o tractament eficaç i estarà regida per una pauta que té, segons ha dit el Govern, la vocació de ser "clara" i basada en la prudència, però que també apel·la a l'"autoresponsabilitat" ciutadana. A continuació, els principals interrogants amb resposta.És l'equivalent a la "nova normalitat" a la qual fa referència el govern espanyol, però regulada des del Palau de la Generalitat. El Govern ha recuperat les competències en el darrer tram de la desescalada i, un cop ha pres les regnes, ha posat fi a la desescalada i a una fase 3 que amb prou feines durarà unes hores en el cas de Barcelona, l'àrea metropolitana i Lleida. La fase de represa s'inaugura a partir d'aquest divendres.Amb la pandèmia del coronavirus i mentre no es disposi de vacuna o tractament eficaç, les mascaretes han vingut per quedar-se. El Govern ha precisat que continuaran sent obligatòries per als majors de sis anys tant en espais tancats com en espais oberts quan no es pugui mantenir la distància de seguretat entre persones.Tant la distància entre persones com la higiene de mans són, juntament amb les mascaretes, les mesures clau de prevenció dels contagis. Es manté que cal, com a mínim, garantir un metre i mig de separació interpersonal. Quan no sigui possible, l'ús de la mascareta és obligatòria. Només les persones que conviuen de forma habitual poden reduir aquesta distància.Fins al 25 de juny, i tenint present que s'acosta la celebració de la revetlla de Sant Joan, l'aforament dels espais tancats estarà limitat al 50%, mentre que en el cas dels espais oberts serà del 75%. A partir del 25 de juny, però, ja no hi haurà limitacions d'aforaments, sinó que aquests vindran determinats en funció del manteniment de la distància de seguretat entre persones. Caldrà garantir un espai de 2,5 metres quadrats per persona. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha matisat, però, que hi haurà flexibilitzacions en, per exemple, els espais on es pugui sectorialitzar l'afluència de gent, l'ús de la mascareta o l'existència de registre previ de les persones que accedeixen a l'espai. La consigna general és evitar les aglomeracions.En aquests moments, ja està permesa la mobilitat entre regions sanitàries a tota Catalunya, però no es poden produir desplaçaments a una altra comunitat autònoma. Aquesta limitació s'aixecarà a partir del dilluns 22 de juny, quan decau l'estat d'alarma i, per tant, estaran permesos els desplaçaments a tot l'estat espanyol. A més, aquest mateix dia s'obren les fronteres a l'espai Shcengen, amb la qual cosa es reprendrà l'arribada de turistes, així com els viatges fora de l'Estat.La filosofia expressada per la consellera de Salut és que "es pot fer de tot però no cal fer-ho tot de cop", una premisa que se sustenta sobre l'"autoresponsabilitat" de la ciutadania, que el Govern ha subratllat que és més important que mai. Es desprecinten els parcs infantils, que fins ara havien estat tancats, i es pot fer qualsevol tipus d'activitat sempre i quan es respectin les pautes establertes.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor