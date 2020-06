És obligatori portar mascareta en la nova normalitat a Catalunya?

Un cop la Generalitat ha recuperat les competències plenes per regular la desescalada en fase 3, el president Quim Torra ha signat un decret perquè tota Catalunya estreni directament aquest divendres l'anomenada "nova normalitat".Aquest nou estadi durarà fins l'aparició d'un tractament efectiu per a la Covid-19 o una vacuna. Així, les normes personals es mantindran vigents. Per tant, sí: la mascareta segueix sent obligatòria en espais tancats i a l'aire lliure quan no es pugui respectar la distància social. A més, també és "bàsic" tenir cura de la higiene personal i mantenir la distància, tal com ha insistit la consellera Alba Vergés.No dur mascareta en els termes estipulats, és a dir, quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat, d'entre un metre i mig i dos metres, tant a l'aire lliure com en espais tancats, podria suposar una multa de 100 euros Tenint present que amb la caiguda de l'estat d'alarma ja no es podrà restringir ni limitar la mobilitat, el Govern ha apostat per gestionar de forma esglaonada la transició, sobretot tenint present que coincidirà en dates amb la revetlla de Sant Joan.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va argumentar ahir que és inevitable que l'estat espanyol afronti aquest nou escenari mirant de reüll la possibilitat que es produeixin rebrots. Va subratllar, en aquest sentit, que el més important és que l'actuació sigui "molt ràpida i contundent" a l'hora de detectar els contactes en cas de repunt de contagis. La previsió és que només es torni a activar l'estat d'alarma si es produeixen rebrots "que no es puguin controlar" per part de les autonomies.​​​​​​

