Neix una plataforma ciutadana per lluitar contra la massificació del Montseny

molest amb la massificació i el model de parc temàtic que està adquirint el Montseny. "Farts d'aquesta situació ens hem començat a organitzar per demanar canvis a les autoritats pertinents", han explicat amb un comunicat.Tal com s'ha vingut fent des del 6 de juny les rotondes de Sant Esteve de Palautordera i de Campins tornaran a tenir protagonisme reivindicatiu reclamant que les institucions (Generalitat, Diputació i ajuntaments) prenguin mesures de control sobre les carreteres i els espais naturals i que es protegeixin les persones i l'entorn natural. La convocatòria és a les 10 del matí i s'avisa que cal portar mascareta.SOS Montseny lamenta que el Parc Natural del Montseny no tingui un límit de visitants, no hi hagi restriccions de velocitat i no existeixi una Llei de Protecció del Parc Natural. Per això, "només ens queda defensar-lo a peu de carrer", manifesten.La plataforma ciutadana ja ha rebut el suport de diverses entitats ecologistes com la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny : "El problema no és que vinguin visitants al Montseny. La qüestió és la manera com aborden els visitants la seva relació amb aquest espai natural i amb la gent que hi viu".Per aquesta entitat és preocupant que l'augment de la massificació arriba acompanyat d'actituds incíviques, i fins i tot d'agressions, que recorden molt la situació d'alguns barris de Barcelona, que ja ha estat denunciada pels seus veïns en els darrers anys.