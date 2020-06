Catalunya es desconfina i inaugurarà aquest divendres la «fase de represa»

La fase 3 a tot el país amb prou feines haurà durat unes hores. Un cop la Generalitat ha recuperat les competències plenes per regular la desescalada, el president Quim Torra ha signat un decret perquè tota Catalunya estreni directament aquest divendres l'anomenada "fase de represa", que seria l'equivalent a la "nova normalitat" anunciada pel govern espanyol però pilotada des de la plaça de Sant Jaume i que haurà de conviure amb les mesures recollides en el decret que el Congrés aprovarà la setmana que ve.Durant el període de convivència amb el virus, Torra ha explicar que serà el Procicat qui prendrà les mesures per regular aquesta nova etapa amb criteris que "prioritzin la salut i la seguretat dels ciutadans" i en base a unes directrius "clares i rigoroses". Les mascaretes, la higiene de mans i la distància social de metre i mig seran els tres elements sobre els quals continuaran pivotant les mesures. La conseller de Salut, Alba Vergés, i el d'Interior, Miquel Buch, han quedat facultats per pautar la "fase de represa"."No em tremolarà la mà per prendre les decisions que calgui", ha dit Torra, que ha demanat que "cap excés o imprudència" faci que Catalunya "torni enrere". Els brots que en aquests moments s'estan vivint a Alemanya o a la Xina han de servir, ha advertit, per mantenir-se en alerta i actuar amb prudència tenint present que el virus continua. La filosofia l'ha resumit la consellera de Salut, Alba Vergés: "Podem fer de tot però no cal fer-ho tot de cop". En aquest sentit, ha apuntat la consellera, l'"autoresponsabilitat" jugarà un paper clau en aquest nou escenari, sobretot a l'hora de protegir els col·lectius més vulnerables.El Govern ha anunciat que es posarà fi "a les fases i al garbuix" normatiu que consideren que s'ha produït amb la gestió centralitzada de la pandèmia. "Amb tanta normativa la gent no sabia ni en quina fase estàvem", ha deixat caure Torra. També Vergés ha afirmat que "un altre estat d'alarma era possible" i que l'excés de regulació acaba "desbordant" la ciutadania. A l'espera de la lletra petita que es concreti en els pròxims dies, l'executiu sí que ha donat, però, algunes pautes pel que fa als aforaments.El president ha esbossat una mena de transició fins al 25 de juny durant la qual l'aforament en els espais tancats serà del 50%, mentre que en els espais oberts serà del 75%. Aquesta limitació coincideix amb la revetlla de Sant Joan i servirà per recuperar la mobilitat i les concurrències de forma gradual. El conseller Buch ha demanat que les revetlles siguin "familiars i de caràcter reduït", a més de segures en termes de manipulació del foc però també de prevenció dels contagis.Un cop superada aquesta data del 25 de juny, Vergés ha explicat que no hi haurà percentatges d'aforament establerts, sinó que aquests aniran en funció de la capacitat per mantenir les distàncies de seguretat entre persones. Ha precisat que s'hauran de garantir 2,5 metres quadrats en la distància entre persones. S'establiran també "flexibilitzacions" quan hi hagi mesures organitzatives que ho permetin, com ara l'obligatorietat de la mascareta i registres de persones que han accedit a un lloc. La norma bàsica, ha puntualitzat, és evitar les aglomeracions.La consellera de Salut ha assegurat que el sistema públic de salut "no és el mateix" que el d'abans de la pandèmia perquè s'ha "reforçat" i en aquests moments té capacitat diagnòstica "suficient" per atendre les necessitat del present i les que es poden produir en un futur si es disparessin els contagis. També capacitat de detecció precoç. En aquest sentit, Vergés ha precisat que continuen treballant per revisar el polèmic contracte amb Ferrovial per fer el seguiment telefònic dels contactes de persones contagiades i trobar una alternativa que estigui integrada dins del propi sistema de salut. La consellera també ha argumentat que han treballat amb el sector de les residències per conèixer i resoldre les seves necessitats en aquesta fase.El dilluns que ve s'aixeca l'estat d'alarma i tot l'estat espanyol entrarà en l'anomenada "nova normalitat", amb la qual cosa ja estarà autoritzada la mobilitat entre comunitats autònomes. A més, s'obren les fronteres a l'espai Shcengen, amb la qual cosa, a partir de dilluns tornaran els turistes.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va argumentar ahir que és inevitable que l'estat espanyol afronti aquest nou escenari mirant de reüll la possibilitat que es produeixin rebrots. Va subratllar, en aquest sentit, que el més important és que l'actuació sigui "molt ràpida i contundent" a l'hora de detectar els contactes en cas de repunt de contagis. La previsió és que només es torni a activar l'estat d'alarma si es produeixen rebrots "que no es puguin controlar" per part de les autonomies.​​​​​​

