L'Estat anuncia un pla de 4.262 milions per potenciar Espanya com a destí turístic «segur»

Potenciar Espanya com a destí turístic "segur" a partir del dilluns, quan s'obriran les fronteres a l'espai Schengen. Aquest és l'objectiu del pla presentat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat que l'Estat destinarà 4.262 milions d'euros per potenciar un dels principals sectors afectats per la crisi sanitària.El pla anunciat pivota en cinc grans eixos: potenciar l’Estat com a destí segur, una línia de 2.500 milions d'avals ICO per ajudar les empreses del sector, 850 milions per a la digitalització i sostenibilitat, la prevenció d'escenaris possibles a través de mètodes d'"intel·ligència" i la promoció del turisme intern.Pel que fa a les mesures de suport empresarial, el pla també contempla moratòries en les operacions financeres amb garantia hipotecària per a immobles afectats per activitats turístiques o en les quotes de lísing d'autobusos de transport discrecional.Sánchez ha explicat que el pla està construït al voltant dels cinc eixos anunciats amb vocació d'"afiançar" Espanya com a destí segur -preveu la creació d'un distintiu per a establiments que segueixin les guies- així com la promoció de l'Estat espanyol. El president del govern espanyol ha remarcat la importància del sector turístic i ha afirmat que l'executi donarà un "suport actiu".El secretari general de serveis CCOO, José María Martínez, ha opinat que el pla té mesures "molt positives" però ha reclamat que també s'allarguin els ERTO. Martínez ha admès que és un "esforç ingent però necessari" per evitar que es generi atur de llarga durada. En aquest sentit, el secretari general de turisme de la UGT, Miguel Ángel Cilleros, també ho ha demanat i ha dit que hi ha "marge" per a la negociació.La presidenta del consell de turisme de la CEOE, Marta Blanco, ha argumentat que "la salvació del turisme passa pels ERTO". El president de la comissió de turisme de la Cambra de Comerç d'Espanya, Juan Cierco ha remarcat la importància del sector turístic i la magnitud de les pèrdues en la "pitjor crisi en la història del turisme" i, per això, ha defensat que cal una "aposta clara i decidida" per protegir-lo.​​​​​​

