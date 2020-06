​«Bojos per tornar-nos a veure»: la Costa Brava i el Pirineu de Girona, a punt per rebre visitants

Amb el missatge "Bojos per tornar-nos a veure", el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha replantejat l’estratègia de màrqueting promocional programada pel 2020 amb l’objectiu d’adaptar-se a l’actual situació i contribuir a la captació de visitants per a les destinacions gironines procedents del mercat intern català i estatal.El president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, explica que "han fet un esforç econòmic extraordinari per contribuir a reactivar el sector turístic a la demarcació de Girona amb una campanya de publicitat potent i sense precedents".Conceptualment la campanya difon un missatge amb sentit bidireccional i humanista: evoca les ganes de retrobar-se que se suposen tant per part dels empresaris turístics amb els clients, com per part dels visitants amb la destinació, després d’un llarg període de confinament i separació.És una campanya que s’inicia en una primera fase amb imatges gràfiques de la Costa Brava i el Pirineu de Girona i amb clips audiovisuals inspiracionals relacionats amb el territori. En una segona fase, prenen protagonisme una sèrie de testimonials reals a càrrec d’empresaris turístics en què es divulgaran propostes turístiques temàtiques, de productes i experiències turístiques.Les imatges gràfiques i les càpsules audiovisuals es distribuiran principalment en mitjans digitals especialitzats en turisme, per la immediatesa i la microsegmentació de perfils que aquestes plataformes permeten, alhora que una gran adaptació davant de qualsevol eventualitat que es pugui produir.A àmbit de Catalunya, es desplegarà la campanya en mitjans especialitzats en turisme i s’enfocarà a públic familiar. Es potencia la desestacionalització de la marca Pirineu de Girona, que actualment ofereix actius i gran valor donada la situació del mercat. Aquesta es reforçarà amb una campanya radiofònica, mitjançant falques, ja que a àmbit de proximitat ofereix l’impacte planejat.A àmbit estatal, la campanya es dirigeix fent especial èmfasi en la programàtica. Se centrarà en identificar públic objectiu, interessos, regions per tal d’impactar amb continguts de la destinació Costa Brava i Pirineu de Girona adequats a les seves motivacions i preferències. En un segon terme es treballa la generació de continguts en plataformes i portals de viatges de referència. Es destaca la col·laboració amb la publicació especialitzada Condé Nast Traveler amb la creació d’un mapa il·lustratiu de la Costa Brava que s’encartarà en el número de juliol-agost tant en versió impresa com online.A mitjans de juliol, s’iniciarà la campanya segmentada per productes turístics alineada amb l’estratègia pròpia del Patronat, regida pels nou clubs de màrqueting de producte donant a conèixer les experiències pròpies del territori que es divulgarà mitjançant imatges gràfiques, audiovisuals i contingut en mitjans especialitzats.També cal remarcar que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, amb una aportació extraordinària de 200.000 euros addicionals, se suma a la campanya «Catalunya és casa teva» dirigida al mercat espanyol impulsada per l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya, i coparticipada pels quatre patronat de turisme de les diputacions catalanes, que s’endegarà el proper 19 de juny i es divulgarà en mitjans de comunicació televisius espanyols.Paral·lelament s’activaran campanyes internacionals, com la del mercat francès que s’iniciarà la primera quinzena de juliol, a mesura que s’activi la mobilitat entre països i els mercats internacionals reprenguin els viatges.​​​​​​

