Unzué anuncia que pateix ELA: «Us puc assegurar que ho porto bé»

Juan Carlos Unzué ha anunciat aquest dijous que pateix ELA (esclerosi lateral amiotròfica) i deixa el futbol per centrar-se en el control d'aquesta malaltia neuromuscular degenerativa. L'exjugador i entrenador ho ha fet públic en una roda de premsa al Camp Nou.L'exfutbolista ha detallat pausadament el seu estat de salut: "És una malaltia que no té tractament ni cura, i que m'afecta totes les extremitats de forma simètrica", ha dit. Unzué s'ha mostrat fort en l'anunci: "Us puc assegurar que ho porto bé, estic fort mentalment per conviure-hi i em sento un autèntic privilegiat pel que m'ha donat la vida fins ara i pel que puc fer a partir d'ara en relació a aquests tipus de malalties, que semblen invisibles però estan aquí", en referència a les accions que farà amb associacions.L'entrenador s'ha agafat amb filosofia el fet de deixar les banquetes: "He fitxat per un nou equip, i aquest és el de pacients d'ELA. Tindré molts companys, per desgràcia. Som uns 4.000 en aquest país, i el mercat de fitxatges té molt moviment. Cada dia sumem 3 cares noves però al mateix temps en perdem 3 més".Unzué, de 53 anys, abandona el món del futbol després d'haver estat un porter destacat i haver passat també per les banquetes fins ara. El 1986 va debutar professionalment amb l'Osasuna i dos anys més tard va arribar al Barça, on va disputar dues temporades abans d'anar al Sevilla. Va ser al conjunt andalús on es va consolidar, abans de passar pel Tenerife, l'Oviedo i tornar a l'Osasuna per penjar les botes el 2003.Un cop retirat, Unzué va seguir vinculat al futbol com a tècnic. En les etapes de Rijkaard i Guardiola a la banqueta del Barça va ser l'entrenador de porters. Tot i això, ell volia dirigir i el 2010 va provar sort com a entrenador del Numància. Llavors va començar a treballar amb Luis Enrique al Celta com a segon entrenador i va convertir-se en la mà dreta de l'actual seleccionador d'Espanya.Amb el tècnic asturià va anar al Barça el 2014, on van aconseguir el triplet en la seva primera temporada. Amb l'adeu de Luis Enrique, l'exporter va tornar al Celta com a primer entrenador i posteriorment al Girona. Ara, Unzué posa el punt i final a la seva trajectòria futbolística per la malaltia.

