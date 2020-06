Calvet rebutja la dissolució del PDECat: «Cal sumar des de cada realitat»

"No sóc partidari de parlar de dissolucions, seria una errada". El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha defensat que el PDECat no es dissolgui dins de JxCat durant l'endreça postconvergent. El partit, tal com va explicaraquest dimarts, té com a línia vermella no dissoldre's en la negociació amb la Crida Nacional per la República En una entrevista a TV3 aquest dijous, Calvet -militant del partit- ha insistit que "la prioritat és organitzar" l'espai, i "sumar des de cada realitat". I que, un cop s'hagi establert la base ideològica, cada part faci "el que cregui convenient". El conseller opina que "segur" que el PDECat "no quedarà "fora" de JxCat perquè és "estendard" de la ideologia de l'espai.

