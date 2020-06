Avui tenim una bona notícia pels nens i nenes de Barcelona: per fi tenim permís per obrir els parcs infantils i a partir de demà s'hi podrà jugar!



Eviteu aglomeracions, useu mascaretes... i sobretot, jugueu i passeu-ho bé! pic.twitter.com/mTKpGucFj5 — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) June 18, 2020

Barcelona reobrirà els parcs infantils aquest divendres. Ho ha anunciat la mateixa alcaldessa en una piulada aquest matí. "Per fi tenim permís per obrir els parcs infantils i a partir de demà s'hi podrà jugar!", ha anunciat Ada Colau tot recomanant que s'evitin aglomeracions i que s'utilitzi la mascareta.La capital catalana, juntament amb al resta de regions sanitàries catalanes, ha entrat aquest dijous a la fase 3, l'últim estadi de desconfinament que permet ja la lliure mobilitat per tot el territori i que torna a la potestat a la Generalitat per regular les mesures de la crisi sanitària.La reobertura dels parcs infantils -tancats des del primer dia de l'estat d'alarma- no havia estat inclosa en cap de les fases de desescalada ordenades pel govern espanyol. És per això que en les darreres setmanes s'havia incrementat la pressió perquè es replantagés el seu tancament havent-se reobert ja la majoria d'espais públics.L'Ajuntament de Barcelona feia dies que estava amb converses amb l'Agència de Salut Pública per fixar una data de reobertura un cop estigués en mans de l'administració catalana.​​​​​​

