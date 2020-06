El País Valencià bonificarà les vacances de sanitaris de tot l'Estat al seu territori

Les Corts valencianes han aprovat per unanimitat una proposta de Cs consensuada amb el PSPV per instar a Imserso i al Consell a bonificar les vacances de sanitaris de tot l'Estat a allotjaments de la comunitat valenciana a partir de setembre, com a gest d'agraïment al seu treball durant la pandèmia.L'objectiu és donar les gràcies als més de 800.000 sanitaris el seu treball durant aquests mesos i que la comunitat es percebi com una destinació segura davant les incertes del turisme internacional, a més de desestacionalitzar els viatges més allà de l'estiu. "Una terra hospitalària i solidària amb la que crear vincles emocionals", ha resumit el diputat de Cs Carlos Gracia.Aquesta proposició no de llei inclou algunes peticions del grup socialista, com instar al govern a que l'Imserso bonifiqui els seus programes de turisme i termalisme per oferir la bonificació als sanitaris, especialment a partir de l'1 de setembre, a més d'una modificació pressupostària de Turisme CV de la Generalitat.També proposa al Consell crear un bo de viatge adreçat a tots els professionals essencials durant l'estat d'alarma i concretar-lo amb representants de tots els allotjaments, plataformes d'habitatges turístics i agències de viatges. Cs va demanar inicialment que només fossin bons per a sanitaris i en hotels.​​​​​​

