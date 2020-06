La plantilla de Nissan porta la protesta a les portes d'Empresa i del govern espanyol

EN DIRECTE La plantilla de Nissan es manifesta al centre de Barcelona per exigir a les administracions que intervinguin en cas d'ERO i la implicació de Renault en el conflicte (📹@andreumerino) https://t.co/F1eDm4DDG2 pic.twitter.com/YM3DkCz4dV — NacióDigital (@naciodigital) June 18, 2020

EN DIRECTE "Demanem a les institucions que deixin de parlar i actuïn"'. Els treballadors de Nissan ja s'han reunit amb Empresa i amb la delegació del govern espanyol a Catalunya (📹@andreumerino) https://t.co/F1eDm4DDG2 pic.twitter.com/8qO1AQcn2M — NacióDigital (@naciodigital) June 18, 2020

Protesta dels treballadors de Nissan aquest dijous a Barcelona Foto: Andreu Merino

La plantilla de Nissan s'ha tornat a manifestar aquest dijous a Barcelona. Centenars de treballadors han sortir a dos quarts d'onze del matí des de les portes del Departament d'Empresa i Ocupació i s'han dirigit a la seu del govern espanyol a Catalunya per rebutjar el tancament de plantes a Catalunya.La manifestació ha començat després que els representants sindicals acabessin la seva reunió amb la consellera d'Empresa i Ocupació, Àngels Chacón, a qui han reclamat que doni suport a la demanda de la plantilla de derogar l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors. L'article és fruit de la reforma laboral del 2012 i anul·la la capacitat de les administracions d'autoritzar un acomiadament col·lectiu.Els sindicats també han demanat a Chacón col·laboració per instar Renault, que manté una aliança amb Nissan, a prendre part al conflicte. La plantilla reclama que la companyia francesa s'impliqui per revertir el tancament de plantes de la multinacional amb matriu japonesa.Centenars de treballadors han tallat el passeig de Gràcia entre el carrer Rosselló i l'avinguda Diagonal i des d'allà s'han dirigit a la delegació del govern espanyol, amb càntics de "Nissan no es tanca" i "S'ha de derogar la reforma laboral".Un cop a la delegació, els manifestants han proclamat insults al president espanyol, mentre els representants dels sindicats es reunien ab la delegada, Teresa Cunillera, a qui han traslladat les mateixes demandes que a Chacón. "Hem de demostrar a Barcelona, als polítics i a Nissan que som molts", ha demanat el portaveu del sindicat USOC, Miguel Ruiz, després de la reunió.Els representants sindicals reclamen a les administracions que intervinguin davant del possible Expedient de Regulació d'Ocupació a les plantes. Concretament, els reclamen la derogació de l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, que arran de l'última reforma laboral permet a les empreses tirar endavant acomiadaments col·lectius sense l'aval de les administracions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor