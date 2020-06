El Sant Jordi estiuenc mobilitzarà dos milions de roses

El Gremi de Floristes de Catalunya creu que el Sant Jordi del 23 de juliol es "mouran" uns 2 milions de roses, el que suposaria en el millor dels casos un 30% de les vendes d'un Sant Jordi normal. Però tenint en compte la data i les circumstàncies de la celebració, "ja seria un èxit", diu el seu president, Joan Guillén. Amb aquest volum, afegeix, "no s'ha de patir" per l'abastiment de la flor, ni tan sols si els principals exportadors (Equador i Colòmbia) fallen pel moment actual de la crisi sanitària a Llatinoamèrica. Guillén confirma també una "reducció importantíssima" del nombre de parades als carrers de Catalunya. El sector de la flor i del llibre ultimen la planificació de la jornada amb les administracions.Els floristes catalans ja estan encarregant o prereservant roses pel Sant Jordi alternatiu del 23 de juliol, en funció de la demanda que es preveu i també de la limitació d'espai per a vendre-les. Segons el seu president, en global, el volum de roses que es comercialitzaran no supera els 2 milions de roses, molt lluny dels 7 milions de flors d'un Sant Jordi habitual."Esperem que només amb un percentatge que no serà massa gran, tothom entengui que aquest dia ve a recordar la manifestació del Sant Jordi al carrer que no vam poder fer; i si a a sobre la venda recau especialment en el sector professional, podem tenir un dia d'alegria", valora Joan Guillén.Pel que fa a la resposta dels compradors, Guillén és optimista. Recorda, en aquest sentit, que la campanya de venda de roses a domicili impulsada el 23 d'abril va superar amb escreix les seves previsions. "Vam preveure vendre 300.000 roses i al final van ser gairebé 600.00. La resposta sempre està sent a l'alça", celebra. D'altra banda, remarca la importància que les parades de roses siguin només de professionals, i als consumidors, els demana que recolzin els floristes i que comprin "pensant en el futur, no només en la compra en sí"Altra cosa és com se les empesca el sector per disposar de tota aquesta flor, i en bones condicions, en un període de l'any molt més calorós que a finals d'abril, i amb una jornada que es preveu excepcionalment llarga perquè tothom tingui temps de fer-se amb un llibre i una rosa malgrat les restriccions per a parades i vianants.Des de Mercabarna, que habitualment distribueix un 40% de les roses de Sant Jordi, aquest dimecres han admès que els productors sud-americans els han traslladat dubtes per la gran restricció de vols a l'estranger. Aquí veuen com creixen els dubtes sobre la possibilitat de fer arribar rosa de Colòmbia i Equador (el 59% de la exportació per Sant Jordi) en les mateixes condicions de sempre.Al respecte, i admetent que la situació és delicada amb aquests exportadors, Joan Guillén creu que no hi ha motiu de preocupació per l'abastiment. "Per la demanda que hi haurà aquell dia, no hem de patir per tenir les roses necessàries a Catalunya per fer el dia del llibre i la rosa. Hi ha mercats, i l'holandès -uns experts en flors-, si saben que hi ha un pic de vendes al juliol, faran una actuació en aquest sentit". "L'exportació arribarà a cobrir la demanda", assegura.D'altra banda, la producció local –principalment del Maresme– també serà diferent. Habitualment el seu pes ja és simbòlic (10%), però ara, a més, la rosa serà més petita i de menys qualitat que a l'abril per l'arribada dels mesos de més calor, segons expliquen productors locals.En qualsevol cas, Guillén creu que el preu de venda de les roses no anirà a l'alça per tots aquests condicionants. "El consumidor ni arribarà a notar-ho, i variaran, com sempre, en funció de les composicions i presentació de la flor", explica.Sobre el disseny d'aquest Sant Jordi excepcional i amb fortes restriccions, Guillén assegura que encara estan "a l'inici", i això que els sectors de la flor i del llibre han mantingut ja diverses reunions amb les administracions. "La idea és parlar amb el màxim d'ajuntaments", apunta Guillén, per donar a entendre la complexitat de l'operació."Tot passa per elaborar un pla d'ocupació de la via pública assenyat, amb totes les mesures i garanties. Estem elaborant un pla conjunt (entre sectors i administracions), i estem pendents del Procicat", que haurà de validar-lo, puntualitza.Pel que fa als floristes, l'únic segur hores d'ara és que es preveu "una reducció importantíssima" del nombre de parades al carrer. A Barcelona, quedaran molt lluny de les 3.500 que hi va haver l'any passat. "Hem de determinar els metratges, el tipus de carrers... Potser al final quedarà tot molt reduït", corrobora, "però és que és tan perillós posar una sola parada en un carrer estret amb 50 persones, que al Passeig de Gràcia entre València i Mallorca, on n'hi pot haver 8.000 i sense cap problema".​​​​​​

