Oriol Junqueras oferirà un cicle de tres conferències en línia a la UManresa

El president d'ERC i doctor en Història del Pensament Econòmic, Oriol Junqueras, dirigirà tres conferències en el marc del cicle " Reflexionar sobre el passat per entendre el present " que proposa el Centre Internacional de Formació Contínua del Campus de Manresa de la UVic-UCC (UManresa). Els propers 23 i 20 de juny i 7 de juliol, de forma telemàtica i durant una hora, Junqueras parlarà sobre diferents moments de la història de la humanitat "que permeten extreure'n lliçons per al present" com la fi de la II Guerra Mundial, les conseqüències de les epidèmies al llarg de la història o els millors moments d'Atenes, el Renaixement i la Il·lustració.Les inscripcions ja estan obertes i els preus van dels 25 euros, per una sessió, als 55, per les tres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor