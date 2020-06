Educació assegura que el curs que ve arrencarà amb tots els alumnes a les aules

Josep González Cambray: "Treballem per projectar un curs el més normal possible i el més segur possible"

▶️https://t.co/tuR8cGIOWS#EscolaContagiadaTV3 pic.twitter.com/KkhuM140aQ — TV3.cat (@tv3cat) June 17, 2020

El Departament d’@educaciocat, per qüestions sanitàries, parla de garantir el 100% de l'escolarització, en classes de 15 a 20 alumnes i estables per controlar el contagi.

▶️https://t.co/tuR8cGIOWS#EscolaContagiadaTV3 pic.twitter.com/TAXYUum3ig — TV3.cat (@tv3cat) June 17, 2020

El Departament d'Educació té previst iniciar el pròxim curs escolar de la forma "més normal possible i més segura possible". Així ho va assegurar Josep González Cambray, director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona, en un programa especial a TV3 En aquest sentit, Cambray va apuntar que la solució passaria per fer grups "estables" de 18 alumnes a primària i 20 a secundària. Amb això, planteja que "el 100% dels alumnes" podria fer classe presencial, o com a mínim fins 2n d'ESO. A partir de 3r es podria valorar fer-la 50% presencial i 50% virtual.Amb aquestes mesures i una millora de la higiene dels nens, Cambray explica també que fins i tot pot comportar canvis importants per als alumnes: "Un grup estable cal que mantingui la distància mínima de seguretat?", es pregunta el director general de Centres Públics, que al mateix temps reconeix que no hi ha hagut consens en el retorn de les escoles aquest juny: "Després de decidir que els alumnes han de tornar a l'escola, ara treballem el com per intentar tenir aquest consens que, al juny, no hem tingut".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor