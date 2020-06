​VÍDEO Pablo Alborán: «Estic aquí per explicar-vos que soc homosexual»

Pablo Alborán ha compartir aquest dimecres un missatge molt personal al seu Instagram (podeu veure’l a sota) on confirma públicament a tots els seus seguidors la seva homosexualitat. El post ja ha tingut sis milions de reproduccions i centenars de missatges de suport."Tots ens sentim estranys, ens replantegem la vida i el treball, tot el que ens fa feliços i el que no. M'agradaria explicar-vos una cosa molt personal. Sempre he lluitat en contra de tota expressió que vagi en contra de qualsevol llibertat", diu l'artista.I llavors afegeix: "Avui vull que el meu crit es faci una mica més fort i tingui més valor i pas. Estic aquí per explicar-vos que soc homosexual. Que no passa res, que la vida segueix igual. Jo necessito ser una mica més feliç del que era".Alborán apunta que a casa seva i amb la seva família sempre s'ha sentit amb la llibertat de "poder estimar" a qui ha volgut, de dedicar-se al que ha estimat. "M'he sentit acompanyat a l'hora de complir cada un dels meus somnis. En el meu treball, entre els meus amics, en la meva companyia de discs mai m'he sentit discriminat, odiat o he sentit que decepcionava algú per ser jo", diu. I continua: "Desgraciadament, hi ha molta gent que no ho viu així. I per això, sense por, també espero que aquest missatge li hagi fet el camí més fàcil a algú".

