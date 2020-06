MAPA Les residències acumulen dos de cada tres nous positius de coronavirus

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada regió sanitària, es desplega el seu nom, el nombre de positius acumulats totals i per residències, els morts acumulats totals i per hospitals i residències, els positius i morts l'última setmana -entre el 9 i el 16 de juny- totals i en residències, la ràtio acumulada de positius totals i en residències per cada 10.000 habitants i de morts, així com la ràtio de positius totals i morts durant l'última setmana.La pandèmia ja està força controlada a Catalunya, quan ja ha superat els 70.000 positius confirmats i el país entrarà a la "fase de represa" . En l'última setmana, només n'hi ha hagut 1.089 de nous o, el que és el mateix, 1,4 per cada 10.000 persones. Tot i això, 725 d'aquests s'han detectat en residències de gent gran, és a dir, dos terços del total, un percentatge molt major al pes que hi havien tingut els casos acumulats fins ara, del 22,3%.A què es deu? El Ministeri de Sanitat, en un dels últims informes per habilitar canvis de fase a Catalunya, hi va alertar sobre perills de brots a les residències , però el Departament de Salut assegura que aquesta acumulació de positius no es deu a cap brot rellevant, sinó al fet que els residents estan més vigilats, precisament perquè són persones més vulnerables i amb més risc de provocar gran quantitat de contagis, entre els altres residents.Segons un portaveu de la conselleria, ara mateix es fan proves de coronavirus a qualsevol ciutadà amb símptomes, però, en les residències, a més, estan acompanyats de professionals sanitaris que els vigilen i estan atents a possibles senyals de la malaltia, cosa que permet aïllar-los més ràpid en cas de positiu. Així, hi hauria hagut algun petit brot en residències, a les regions sanitàries de Catalunya Central o Lleida, però sense massa rellevància.Dels 725 casos recents en residències, les regions que n'han tingut més són la metropolitana sud i la nord, amb 285 i 199, respectivament, per davant de Barcelona ciutat, amb 127. A les dues regions metropolitanes, de fet, el nombre de casos recents a residències és superior al total de nou positius en aquests territoris. Com pot ser això? Segons el Departament, és a causa de recodificacions de les dades, ja que sovint es corregeix la territorialització de determinats casos en què la prova no s'hauria fet en la regió de residència i l'adreça s'esmena en les dades ofertes en dies posteriors. La xifra global, per tant, és manté, però la de les regions és molt provisional.En canvi, la xifra de morts recents en residències no és tan destacada, en comparació amb la totalitat. De les 57 que han tingut lloc la darrera setmana a Catalunya, només 19 han ocorregut en geriàtrics, un pes similar al que han tingut aquests espais pel que fa ala mortalitat durant tota la pandèmia, ja que, de les 12.480 morts comunicades per les funeràries fins ara al país, 4.086 provenien de residències.A nivell acumulat, la Catalunya central és la regió amb una ràtio més elevada de positius totals (121 per cada 10.000 persones), seguida de Barcelona ciutat (111,9) i la metropolitana sud (94,8). A nivell de contagis a residències, la major ràtio és també a la Catalunya central (32 positius per cada 10.000 persones), aquest cop amb la metropolitana sud en segon lloc (22), quasi empatada amb Barcelona ciutat (21,7).En canvi, atenent només a les dades d'entre el 9 i el 16 de juny, la regió amb més casos és l'Alt Pirineu-Aran (4 per cada 10.000 habitants), seguit de Lleida (3) i la Catalunya Central (2,5), mentre quasi no n'hi ha hagut a les Terres de l'Ebre (0,2), el Camp de Tarragona (0,8), la metropolitana nord (0,9) o Girona (1). De fet, la província de Lleida és la que presenta una ràtio major de positius de tot l'Estat, en les dues últimes setmanes, segons el visualitzador del Centre Nacional d'Epidemiologia . Tot i això, no hi ha hagut cap mort en els darrers set dies ni a la regió de Lleida ni a la de l'Alt Pirineu-Aran.En la taula inferior, es poden consultar totes les dades sobre positius i morts, totals i en residències, en termes absoluts i ràtios, i acumulats i recents. També pel que fa a les xifres globals de Catalunya i dels casos sense classificar territorialment.

