Detenen un home a Badalona per agredir la seva exparella i abusar dels seus dos fills menors

La Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut aquest dimecres de matinada al barri de la Salut un home per presumptament agredir la seva exparella i abusar sexualment dels seus dos fills, de 5 i 7 anys.Segons anaven denunciant els veïns del detingut des del passat 9 de juny, les agressions a la dona -que no vivia al domicili però que hi anava regularment- i els tocaments als dos menors eren habituals.Segons consta en aquestes denúncies, a banda de les agressions físiques i els tocaments, l'arrestat havia amenaçat els nens amb un gos de raça perillosa davant de tots els veïns i, en una altra ocasió, havia amenaçat de violar un dels menors quan la seva mare demanava a ajuda a uns veïns després d'una agressió.El detingut ja ha estat posat a disposició judicial i els Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona ja estan atenent a la dona víctima del maltractament i treballant per protegir els dos infants.

