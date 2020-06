650 contagis, 7.000 persones en quarantena i escoles tancades per un brot a Alemanya

Un escorxador de la localitat alemanya de Gütersloh, a l'estat federal de Rin del Nord-Westfàlia, al centre del país, ha notificat aquest dimecres que, des del principi d'aquesta setmana, 650 dels seus treballadors han donat positiu en les proves diagnòstiques del coronavirus.Es tracta d'un escorxador de l'empresa Toennies Group. La majoria de treballadors de les plantes de processament han donat positiu en la Covid-19. De moment, les autoritats sanitàries ja han posat en quarantena a unes 7.000 persones. L'objectiu prioritari és fer testos a tothom. Per ara, es descarta el confinament total del municipi.Sí que s'ha decretat, però, el tancament de centres escolars i escoles bressol en el districte afectat pel focus de transmissió del virus. Està previst que, tant les autoritats sanitàries com la companyia, donin més informació en les pròximes hores.Fins ara, hi ha hagut alguns brots de coronavirus en escorxadors i plantes processadores de tota Alemanya -a Espanya i, en concret a Catalunya, també se n'han detectat alguns, tot i que en cap cas de tanta magnitud i importància-, la qual cosa ha posat en relleu les condicions de treball i de vida dels seus empleats, molts dels quals són temporers de l'est d'Europa.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor