El ple del Congrés votarà el suplicatori contra Borràs el 25 de juny

El Congrés dels Diputats decidirà el dijous de la setmana vinent, 25 de juny, si concedeix el suplicatori del Tribunal Suprem per poder investigar la portaveu de Junts per Catalunya (JxCat, Laura Borràs, sobre suposades irregularitats mentre va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), segons consta a l'esborrany de l'ordre del dia del proper ple.Abans, però, el suplicatori superarà aquest dijous el filtre de la comissió de l'Estatut dels Diputats que es reuneix amb l'objectiu d'elaborar i aprovar el dictamen que s’elevarà al ple. La de demà serà una reunió a porta tancada on previsiblement els grups donaran llum verda al dictamen elaborat després d’escoltar la portaveu de JxCat. La setmana passada Borràs va comparèixer per oposar-se al suplicatori i denunciar el que considera una campanya de persecució en un procediment ple "d'irregularitats".El suplicatori que el Suprem va enviar al Congrés incorpora els arguments pels que l'instructor de la causa, el magistrat Eduardo de Porres, que considera que cal jutjar la portaveu de JxCat per suposats delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació de diners públics i falsedat documental.En aquesta comissió de demà, els grups debatran el dictamen i votaran a porta tancada. Ja és segur que PSOE, PP, Podem, Vox i Cs votaran a favor d'aixecar la immunitat parlamentària a la portaveu de JxCat perquè sigui investigada pel Suprem, i queda per conèixer quin serà el sentit del vot d'ERC.Aquest dimarts el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, va assegurar que la seva formació encara no havia decidit el vot, tot i que va recordar que a nivell aritmètic els vots d’ERC són "irrellevants". En tot cas es va manifestar a favor de trobar una posició comuna del sobiranisme català i altres forces.Un cop aprovat en comissió, el dictamen s'elevarà al ple del Congrés dels Diputats que el debatrà i votarà a porta tancada el pròxim 25 de juny. Si -com es preveu- s'aprova, Borràs perdrà la immunitat parlamentària i el Suprem la podrà investigar com a imputada.

