Un cotxe envaeix un carril bici i s'estavella contra una protecció a Barcelona

Un cotxe ha perdut el control, ha envaït el carril bici i s'ha estavellat contra una protecció de la rambla Guipúscoa de Barcelona, al barri de Sant Martí de Provençals. Els fets han succeït al voltant de les tres de la tarda d'aquest dimecres, sense saber encara quines han estat les causes de la pèrdua de control del conductor. Segons explica el Tot Barcelona , cap persona ha resultat ferida i els únics danys ocasionats per l'accident han estat per diverses bicicletes aparcades en la mateixa protecció i la part frontal del vehicle, que ha quedat completament destrossada. L'home ha pogut sortir pel seu propi peu i diversos agents de la Guàrdia Urbana han anat al lloc dels fets per comprovar les circumstàncies del sinistre. Li han fet les proves pertinents i no s'ha lamentat cap problemàtica més.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor