10 accions de la Diputació de Barcelona per a l'estiu en què tot comença de nou

1. Un estiu segur per a tothom

2. Més planificació, menys risc

3. Casals i colònies, ara més que mai

L’escenari post-pandèmia ens aboca a un estiu, el d’aquest 2020, en què la nova normalitat s’obre pas a cops de colze. Un estiu en què les activitats de temporada s’han d’adaptar a una altra realitat, la de les noves necessitats sanitàries i socials, sota una premissa ineludible: la d’un estiu segur i per a tothom.El món local està responent i les dades així ho demostren. D’una banda, el 24% dels ajuntaments ha augmentat i allargat l’oferta d’estiu, i de l’altra, tots els municipis de més de 20.000 habitants de la província de Barcelona ofereixen activitats. Es calcula que la meitat dels ajuntaments donen ajuts o cedeixen espais i material a les entitats de lleure i esportives del seu municipi per poder articular el lleure d’estiu. I 9 de cada 10 ofereixen suport a les famílies, a través de beques, reducció de preus o fins i tot la gratuïtat.Una vegada més, els ajuntaments entomen el repte, com a administració més propera a la ciutadania, amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona , per garantir el retorn de més de 250.000 infants i joves a casals, campus i colònies, espais educatius i de socialització necessaris per garantir la igualtat d’oportunitats.Des de la Diputació de Barcelona s’ha treballat en diverses línies per acompanyar els ajuntaments de la província en aquest estiu en què tot torna a començar. Estan aplegades al web www.diba.cat/estiu2020 La nova normalitat implica nova normativa, noves activitats i nous, i més elevats, estàndards de seguretat. En definitiva, nous recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició de tots els ajuntaments de la província en un sol web: www.diba.cat/estiu2020.Què he de tenir en compte per planificar aquest estiu al meu municipi? La posada en marxa de les activitats d’estiu genera aquest any més dubtes que mai. La Diputació ofereix les respostes en una guia per a l’organització de les activitats d’estiu i amb un decàleg de recomanacions per tirar endavant les activitats.Després del confinament, de tantes setmanes sense escola i sense activitats, les colònies i els casals d’estiu esdevenen fonamentals perquè infants i adolescents socialitzin, complementin el seu desenvolupament i, alhora, comparteixin els seus sentiments i inquietuds. La Diputació de Barcelona està ultimant en aquest sentit diversos recursos per a l’acompanyament emocional als casals, que s’afegeixen a les principals mesures i recursos d’higiene que els municipis i les diverses entitats de lleure tenen a la seva disposició.