Un dels tres regidors de Vox a Catalunya, detingut per estafa

El regidor de Vox a Salt Sergio Concepción va ser detingut a finals de la setmana passada per estafar una botiga de compravenda d'or a Girona, segons ha avançat El Diari de Girona i ha pogut confirmar l'ACN. L'equip de govern recorda que l'acta de regidor és personal i, per tant, correspon al mateix regidor i al seu grup "l'adopció de qualsevol mena de decisió".A més de Concepción, els Mossos van detenir vuit persones més, entre elles la responsable de la botiga, que hauria estafat els propietaris de la franquícia apropiant-se de joies empenyorades i comprades per després donar-les a persones afins a ella i que aquestes les revenguessin.La dona havia fet cobrar quatre xecs a nom de la franquícia. Concepción hauria cobrat en metàl·lic alguns d'aquests xecs, juntament amb una altra persona. En un comunicat, l'Ajuntament de Salt remarca que la detenció del regidor per un presumpte delicte d'estafa se situa fora de la seva activitat política. Concepción va formar part del partit d'ultradreta Plataforma per Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor