El perill de tirar petards si es fa servir gel desinfectant o mascareta

Com cada any, els carrers s'omplen de petards ja des de dies abans de la revetlla de Sant Joan, i tant grans com petits gaudeixen fent ús de material pirotècnic. Als riscos habituals d'aquesta pràctica, aquest any s'hi sumen els factors derivats de la Covid-19. Per prevenir incidents, el Portal de la Generalitat ha posat a disposició dels usuaris guies per conscienciar els més joves i disminuir els incidents.El conjunt de recomanacions queda resumit en tres consells, amb el primer específic per a temps de pandèmia:Si es fa ús de material pirotècnic, no s'ha de fer servir gel hidroalcohòlic ni guants, i s'ha de vigilar amb les espurnes que puguin arribar a la mascareta.El material pirotècnic està classificat en vuit grups, però només els tres primers són legals:A partir de 12 anys, tenen un risc baix o molt baix. Pensats per ser utilitzats en espais tancats. Inclou bombetes, bengales i fonts.- Categoria II. A partir de 16 anys, tenen un risc mitjà. Pensats per ser utilitzats a l'aire lliure. Incloubengales (bombetes i sorpresa japonesa), petards (trons i traques xineses), voladors (paracaigudes, correcames, xiuladors, gira-sols i rodes), coets (coets de tro i de llum), fonts (sortidors i volcans) i bateries (combinacions i candeles).- Categoria III. A partir de 18 anys, tenen un risc alt. Pensats per ser utilitzats a l'aire lliure, en àrees àmples i obertes. Inclou els mateixos petards que els de la categoria II excepte les bengales.És aconsellable fer ús de metxes per prevenir cremades i lesions. Mai s'han de guardar petards a les butxaques i s'han de llegir atentament les instruccions.

