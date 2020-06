La defensa de Puig diu que va atendre els requeriments del TC per impedir el referèndum

Fermín Morales, advocat de Cèsar Puig, ha demanat l'absolució de l'exsecretari general d'Interior i ha recordat que no estava en la cadena de comandament dels Mossos, sinó que el seu càrrec es limita a qüestions pressupostàries i de recursos humans. Morales ha remarcat la qualitat professional de Puig, ressaltada per diversos testimonis durant el judici, i la bona relació que mantenia amb els comandaments de la Guàrdia Civil durant la tardor de 2017.L'advocat ha negat la desobediència i ha recordat que el TC li va dir que no fes res per afavorir el referèndum i treballés per evitar-lo dins del seu marc de competència. Morales ha insistit que va ser Puig qui va tallar una reunió amb Josep Maria Jové i Trapero en què el dirigent d'ERC volia parlar de control de fronteres. Així mateix, el lletrat ha deixat clar que Puig va atendre "totes" les necessitats extraordinàries derivades de l'1-O. "Va atendre la contractació d'emergència, va dotar de cobertura pressupostària... Això és el que demanava el TC", ha dit.Cristóbal Martell, advocat de Pere Soler, ha assegurat aquest dimecres a la tarda que l'exdirector dels Mossos no va interferir en cap moment en la planificació del cos per aturar el referèndum de l'1-O, ni tampoc tenia capacitat política per desconvocar-lo. De fet, ha assegurat que el seu paper va ser poc "rellevant" en un sentit i en l'altre.Sobre el paper de la policia catalana, ha dit que vivia un "idil·li" amb la ciutadania arran de l'actuació pels atemptats del 17-A i segurament li va costar planificar l'ús de la força en preparar el dispositiu per l'1-O i va fer que prioritzés els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.Olga Tubau, advocada del major Josep Lluís Trapero. La lletrada ha negat que els Mossos desobeïssin el 20-S i l'1-O, i ha desactivat el testimoni del coordinador del dispositiu policial del dia del referèndum, Diego Pérez de los Cobos. "No va fer res davant el suposat engany de Trapero", ha dit Tubau, i l'ha fet responsable del fracàs policial de l'1-O.També ha fet referència a l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ordenava impedir el referèndum, i ha remarcat les paraules del secretari judicial del TSJC, que coincideixen amb la declaració de Trapero segons la qual la magistrada Mercedes Armas va demanar "paciència, pau social i contenció" als cossos policials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor