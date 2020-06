Espanya segueix amb «preocupació» l'evolució del brot a Pequín

L'estat espanyol veu amb preocupació el brot que la Xina està treballant per desactivar a la ciutat de Pequín. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que preocupa perquè "és un reflex del que podria passar en qualsevol altre país on s'ha pogut controlar l'epidèmia", com és el cas d'Espanya.És per aquest motiu que, ha explicat, s'estan prenent les "mesures adequades" per evitar que passi el mateix que a Pequín, especialment a partir del dilluns, quan tot l'Estat estrenarà l'anomenada "nova normalitat". De fet, ha mencionat que en aquests moments hi ha dos brots que preocupen, però que estan "controlats": un a Euskadi en un centre sanitari i un altre a escorxadors de Catalunya.La lectura que fa Simón és que el brot de Pequín és "similar" al que es va produir a Wuhan, però considera que el govern xinès està fent una feina "exhaustiva" per detectar els contactes dels contagiats. En els darrers dies s'han fet més de 30.000 PCR i la previsió entre ahir i avui era fer-ne almenys 40.000 més a les persones que van tenir contacte amb el mercat de peix on s'ha detectat la transmissió.Amb l'experiència acumulada en aquests darrers tres mesos, Simó ha assegurat que cal anar molt en compte un cop s'obrin les fronteres a partir del pròxim dilluns, especialment amb els visitants que provinguin de països de risc. "Sabem que aquests riscos no es podran reduir a zero, però sí que es poden minimitzar", ha dit Simón.El Ministeri de Sanitat suma 30 morts més per coronavirus en els darrers set dies i 141 nous contagis en les últimes hores. El balanç global de defuncions és de 27.136, mentre que el d'infeccions detectades per una prova PCR és de 244.683. Pel que fa a les hospitalitzacions, han estat 97 en els últims set dies, a més de 10 ingressos a l'UCI.Pel que fa als nous contagis, 65 han estat diagnosticats a Madrid, mentre que en el cas de Catalunya han estat 23 i, a Castella i Lleó, 24. Aquestes són també les res comunitats que acumulen la majoria d'hospitalitzacions: 32 en el cas de Madrid, 14 a Catalunya i 15 a Castella i Lleó.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor