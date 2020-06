El Museu Episcopal de Vic reprèn les visites guiades i les activitats en grup

El Museu Episcopal de Vic (MEV) ha reprès les visites guiades i les activitats en grup, coincidint amb l'entrada a la fase 3 de la desescalada de l'Estat d'alarma a causa de la Covid-19. Des d'aquest dimarts, 16 de juny, el MEV també amplia l'aforament del 30 al 50% de la seva capacitat.Per tant, les visites guiades tenen un aforament màxim de 15 persones a l'exposició temporal Nord & Sud i 20 persones a l'exposició permanent.Des de la seva reobertura el 30 de maig, el museu disposa d'un protocol d'higiene i seguretat per garantir la seguretat de visitants, personal i guies. L'objectiu passa per oferir una oferta completa per gaudir del museu i de l'art en viu.Per a poder fer les visites amb les totes garanties de seguretat i higiene, els visitants han d'utilitzar la mascareta i netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic, disponible en diferents punts del MEV. També es demana evitar el contacte amb vitrines i elements de mobiliari.L'objectiu del MEV és anar ampliant el nombre d'activitats al llarg de l'estiu. Entre les propostes que es reprenen hi ha les activitats relacionades amb l'exposició Nord & Sud. Art Medieval de Noruega i Catalunya, 1100-1350 , que s'ha prorrogat fins al 15 de setembre.Des d'aquesta setmana, cada dimecres a les 5 de la tarda (excepte els dies 5, 12 i 19 d'agost), el MEV oferirà una visita guiada a "Nord & Sud" amb els comissaris i conservadors, Marc Sureda i Judit Verdaguer.El cap de setmana també es mantindran les visites guiades per a públic individual. Es faran els divendres i dissabtes a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. També s'oferirà una visita a l'exposició per a famílies. Seran tots els dimarts de juliol i els dissabtes 27 de juny, 18 de juliol i 22 d'agost a 2/4 d'11 del matí.A partir del diumenge 21 de juny també es reprenen les visites a la col·lecció permanent del museu. Entre les activitats hi ha la visita "Recorregut medieval" que s'ofereix els dissabtes i diumenges a les 12 del migdia o les visites familiars que es fan els diumenges a 2/4 d'11 del matí. La proposta d'aquest mes és "Déus, mòmies i faraons egipcis", un apropament a l'enigmàtica civilització dels faraons. Les visites familiars es faran amb un aforament de 3 unitats de convivència (15 persones màxim).​​​​​​

