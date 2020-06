València vol recuperar el turisme italià a mitjà termini

El fòrum de turisme urbà de València, el Visit València, ha analitzat aquest dimecres l'evolució del mercat italià en resposta a la crisi generada pel coronavirus i ha plantejat propostes per reactivar el principal mercat emissor de turistes de la capital valenciana davant l'eminent obertura de l'espai Schengen el pròxim 21 de juny."Itàlia és històricament el mercat turístic internacional de València per excel·lència, i l'objectiu de l'Ajuntament és que així segueixi sent a mitjà i llarg termini", ha defensat el regidor de Turisme i president de la fundació, Emiliano García, recull el consistori en un comunicat.Sota el paraigua Itàlia. Com reactivar el nostre principal mercat emissor, el fòrum Urban tourism trends ha comptat amb la directora de l'Oficina Espanyola de Turisme a Milà, Isabel Garaña; el responsable de grups de l'operador turístic Europa World, Marcello Salomone, la periodista especialitzada en turisme i gastronomia Elisabetta canoro i el director gerent de Visit València, Antonio Bernabé.En un moment històric com l'actual, València aposta per un intercanvi de turistes amb les màximes garanties i per la corresponsabilitat del sector per garantir la salut pública. Apel·la per això a oferir experiències amb seguretat i al comportament i autoexigència dels visitants.La imminent obertura del turisme demostra la importància d'Itàlia com a primer mercat internacional de València, amb un creixement constant des de 2015, arribant en 2019 a un total de 233.339 viatgers. Fins a març de 2020, abans de l'estat d'alarma, va registrar un creixement del 13,5%.​​​​​​

