Sanitat suma 30 morts més per coronavirus en l'última setmana

El Ministeri de Sanitat suma 30 morts més per coronavirus en els darrers set dies i 141 nous contagis en les últimes hores. El balanç global de defuncions és de 27.136, mentre que el d'infeccions detectades per una prova PCR és de 244.683. Pel que fa a les hospitalitzacions, han estat 97 en els últims set dies, a més de 10 ingressos a l'UCI.Pel que fa als nous contagis, 65 han estat diagnosticats a Madrid, mentre que en el cas de Catalunya han estat 23 i, a Castella i Lleó, 24. Aquestes són també les res comunitats que acumulen la majoria d'hospitalitzacions: 32 en el cas de Madrid, 14 a Catalunya i 15 a Castella i Lleó.Aquesta és la radiografia de dades que fa el ministeri quan falten cinc dies per a què decaigui l'estat d'alarma i s'inauguri l'anomenada "nova normalitat".​​​​​​

