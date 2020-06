L'oposició avala el pla anticrisi de Colau a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment a la comissió d'Economia i Hisenda la modificació del pressupost del 2020 per destinar 90 milions d'euros a un pla de xoc per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. El govern municipal ha comptat amb el vot favorable de JxCat, Ciutadans, Barcelona pel Canvi i el PP, mentre que ERC ha estat l'únic grup que s'ha abstingut.L'executiu d'Ada Colau compta amb el superàvit del consistori per engreixar aquest fons de 90 milions d'euros. El govern espanyol, però, no ha modificat la normativa per permetre recórrer a aquesta eina, com reclamen diversos ajuntaments. Precisament ERC ha justificat la seva abstenció amb aquest argument. "Sense modificar el marc normatiu vigent, la modificació és paper mullat", ha assegurat Ernest Maragall.Un cop aprovada inicialment, la modificació pressupostària s'haurà de sotmetre a un període d'al·legacions i s'haurà de votar de manera definitiva al ple municipal del 24 de juliol. Des de JxCat, Elsa Artadi, ha reconegut "incertesa" pel fet de no tenir assegurada la possibilitat d'utilitzar el superàvit. Artadi ha donat per fet que la modificació tirarà endavant a la votació definitiva. "No es cap secret que s'aprovarà. Hem d'assegurar que podem fer servir tots els recursos que tenim per reactivar l'economia i impulsar mesures socials", ha dit.A més de fer ús del superàvit, el govern municipal preveu fer real el pla de xoc anticrisi utilitzant el pressupost de partides que no s'han pogut executar a causa de l'epidèmia. Dels 90 milions d'euros, 30 es destinaran a polítiques socials, 30 a la reactivació econòmica, 15 a urbanisme i mobilitat i 10 a ciència, cultura i educació. "Hem d'aprofitar totes les possibilitats", ha defensat el regidor de Pressupostos, Jordi Martí (Barcelona en Comú).La caiguda d'ingressos de l'Ajuntament ha estat de 243 milions des de l'inici de l'epidèmia i el consistori calcula que el dèficit total que provocarà el coronavirus serà de 310 milions d'euros per la disminució dels ingressos, als quals caldrà afegir-hi els 90 del fons per minimitzar els efectes de la crisi.La regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín (PSC) ha reclamat "generositat" a tots els grups per a la votació del 24 de juliol i des de Barcelona pel Canvi, la regidora Eva Parera ha reclamat al govern municipal comptar amb el conjunt de l'oposició per aprovar la modificació pressupostària i no recórrer només a JxCat i ERC. "Ja s'ha vist avui qui els deixa penjats", ha etzibat en referència als republicans.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor