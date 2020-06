Estirar de la cadena amb la tapa oberta augmenta el risc de contagi de coronavirus

Estirar de la cadena del vàter amb la tapa aixecada pot generar un núvol de partícules d'aerosol que podria suposar un contagi del coronavirus. La Universitat de Yangzhou, a la Xina, ha publicat un estudi on assenyala que aquest núvol duraria temps suficient per ser inhalat o perquè es diposités en certes superfícies.L'equip d'investigadors xinesos publica el seu estudi a la revista Physics of Fluids , on recorden que altres investigacions confirmen que el virus que genera la malaltia Covid-19 pot sobreviure als intestins de les persones i, per tant, pot ser expulsat del cos amb la femta.Els investigadors van recrear una simulació per ordinador per així demostrar l'efecte produït per la descàrrega de l'aigua de la cisterna. A més a més, van recrear un altre model per simular el moviment de les nombroses gotetes que s'expulsen des de la tassa del vàter.Els científics de Yangzhou demostraven així que aquestes partícules podien arribar a una altura de fins a un metre, creant diversos vòrtex que dipositaven les suposades partícules contagioses amb el coronavirus a diferents llocs, inclòs el cos humà.​​​​​​

