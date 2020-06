​10 tastets per descobrir el Bages

10. Gastronomia del Bages, un tresor per descobrir

La gastronomia del Bages és un autèntic tresor per descobrir. La pagesia ha sabut conservar productes singulars com l’albergínia blanca o les varietats locals de tomàquets, així com el mató de Montserrat, fet a Marganell, o la mongeta de Castellfollit del Boix.També és territori de cerveses artesanes, porc ral d’avinyó i els vins DO Pla de Bages que no poden faltar a taula. Productes presents als mercats de proximitat de tota la comarca i als restaurants que aposten per la cuina Km0, com els de l’, el restaurant amb estrella Michelin L’Ó o els distingits amb elEls productors d’oli del Bages obren les portes de casa seva per viure en primera persona l'experiència de passejar envoltats d’oliveres, conèixer com s’estan recuperant les varietats autòctones, visitar els elements del seu valuós patrimoni i degustar l’oli verge extra d’excel·lent qualitat. Diversos productors de la comarca ofereixen experiències oleoturístiques : collita d'olives, maridatges, rutes amb 4x4 o visites guiades a cellers i molins, entre altres.