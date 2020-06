Dona subcontractada de neteja a l'hospital, a la cua del reconeixement

Al llarg d'aquests darrers mesos de pandèmia, les xarxes socials i alguns mitjans de comunicació s'han fet ressò de les nombroses escenes que s'han produït dintre d'alguns hospitals, amb aplaudiments espontanis -tant de pacients com de sanitaris- cap al personal de neteja. Uns aplaudiments que reconeixien i elogiaven la discreta feina d'aquest col·lectiu, essencial per no propagar el virus.Però que durant un temps s'hagi visibilitzat la important tasca que fan, no vol dir que la seva lluita endèmica per aconseguir millores laborals hagi reeixit. De fet, l'arribada del Coronavirus l'únic que ha fet ha estat eixamplar, encara més, l'esquerda que els separa de la resta de treballadors hospitalaris; uns treballadors que, alhora, també reclamen plusos salarials i millors condicions laborals.En aquest sentit, si els que es troben a la part alta de la piràmide es queixen perquè no se'ls reconeix prou la tasca que fan, com se suposa que deuen estar les que no es veuen? "Completament excloses", diu Pilar Sixto, treballadora de Sodexo, l'empresa de neteja que la Fundació Althaia de Manresa té subcontractada. "Si bé és cert que el sector de la neteja sempre ha estat molt precari i altament feminitzat, el que no entenem és que les treballadores contractades directament per Althaia cobrin més que les que pertanyem a Sodexo".Per posar-nos en situació, cal saber que Althaia compta amb dos serveis de neteja diferents: un que està directament contractat per la fundació en qüestió ("i que entra dintre del conveni de sanitat", apunta Sixto) i l'altre que prové de l'empresa subcontractada Sodexo. Les treballadores i treballadors del primer grup "s'encarreguen de les plantes d'ingressos" i a les del segon, diu, "ens toca netejar els quiròfans, les urgències, la UCI i la semiuci"."Estem parlant de feines que requereixen molta meticulositat i que són de risc", assenyala Pilar Sixto, que també és presidenta del Comitè d'Empresa de Sodexo a Althaia: "No serà la primera vegada que, un cop acabada la jornada laboral, em truquen de l'hospital perquè hi vagi corrents a prendre'm una pastilla contra la tuberculosi perquè en un dels box que havia netejat s'hi havia ingressat un pacient que la tenia". "Si abans ja estàvem exposades, imagina't ara amb tot el tema de la Covid-19", lamenta.A banda de les diferències salarials entre les treballadores d'Althaia i les de Sodexo, una de les peticions que fa més d'un any que reclamen les de l'empresa subcontractada és que "no ens haguem de rentar els uniformes a casa". Durant tota la pandèmia (i els mesos anteriors), "la roba que fèiem servir per treballar ens l'havíem d'endur a casa i rentar-la nosaltres", exclama Sixto. "Segons Sodexo, com que durant aquests mesos, a banda de l'uniforme, també ens posàvem una bata d'aïllament, ja estàvem protegides", es queixa.Després de mesos de converses sembla que, finalment, l'empresa ha cedit: "Vam contactar amb Inspecció Laboral i, un cop estudiat el cas, ens va donar la raó i va enviar un comunicat a Sodexo instant-la a oferir-nos aquest servei de manera immediata". Aquest mateix dimecres, 17 de juny, han rebut la notificació que a partir de l'1 de juliol la neteja de la roba ja no hauria d'anar a càrrec de les treballadores."Jo tinc la sort que tinc un contracte de 8 hores diàries, però hi ha moltes companyes que, durant la crisi, han hagut de doblar torns fins al punt que s'han passat un mes seguit sense cap dia de festa", exposa Sixto, tot afegint que "la primera diferència que hi ha entre nosaltres i el personal de neteja contractat per Althaia és que aquestes últimes fan 35 hores setmanals i nosaltres, 40".Els sous entre un servei i l'altre també varien. "El salari base d'una treballadora de Sodexo pot anar des dels 734,62 fins als 1.049,46 euros, mentre que el del personal d'Althaia ronda els 1.400-1.500 euros". A això, assenyala Sixto, "hi hem d'afegir el fet que el preu de les hores extres que ens paga l'empresa depèn del contracte que tinguem". En aquest sentit, "a les treballadores que tenen un contracte de 40 hores setmanals, se'ls paguen 15,27 euros/hora; i a les que fan jornada parcial, aquestes hores de més es passen a anomenar 'complementàries' i es retribueixen amb 8.90 euros/hora".A banda, doncs, de reclamar equitat en sous, les treballadores de Sodexo també volen cobrar la retribució extraordinària que el govern pagarà als professionals de la sanitat: "Nosaltres, igual que la resta de companys metges, infermers i personal de l'hospital, també ens mereixem aquest incentiu", manifesta Sixto. "No som treballadores de segona; estem a la primera línia d'aquesta dura batalla i se'ns ha de reconèixer", conclou.

