La Champions s'acabarà amb una «final a 8» a Lisboa

La UEFA ha confirmat el format amb el qual s'acabarà la Champions League. L'opció que sonava amb més força els últims dies serà la que s'acabarà efectuant. Així, es disputarà una "final a 8" a Lisboa a partir de quarts de final del 12 al 23 d'agost, data en la qual es disputarà la final.D'aquesta manera, el Barça ja sap que haurà de disputar aquest final de torneig a Portugal en cas d'eliminar prèviament el Nàpols en el partit de tornada al Camp Nou o també a Lisboa (s'ha de decidir). Serà el 7 o el 8 d'agost. El Reial Madrid té pendent la tornada contra el City de Pep Guardiola, mentre quatre equips (Atlètic de Madrid, Atalanta, PSG i Leipzig) ja es van classificar abans de l'aturada. Del 12 al 15 hi haurà els quarts de final, el 18 i el 19 les semifinals i el 23 la final.La UEFA portarà a terme un protocol mèdic que anirà detallant a mesura que s'acosti l'esdeveniment. En un comunicat, l'organització obre la porta a jugar els partits amb públic: "S'avaluarà regularment la situació a tot el continent i es mantindrà el contacte amb les autoritats locals per veure quan podrien tornar els espectadors de forma gradual", afirma en un comunicat.Els partits seran com els que s'estan veient actualment en Lliga, amb cinc canvis per equip que tornaran a ser tres la temporada que ve. A més, els equips podran inscriure tres nous jugadors a la seva llista, sempre que aquests jugadors fossin elegibles per al club en el darrer termini de registre (3 de febrer de 2020). Amb això, Martin Braithwaite no podria participar a la fase final.Pel que fa a l'Europa League, la segona màxima competició europea, tornarà en un format similar però a Alemanya, amb la seu central a Colònia, i també a mitjans d'agost. Es posarà en marxa el dia 10 i es tancarà amb la final el 21. Com en la Champions, algunes eliminatòries que segueixen obertes es faran el 5 i 6 d'agost.​​​​​​​​​​​​​​

