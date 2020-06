Només els visitants que pernoctin a Campdevànol podran accedir al Torrent de la Cabana

El paratge del Torrent de la Cabana i els set gorgs que el conformen viuran un estiu diferent. I és que l’Ajuntament de Campdevànol (el Ripollès), amb una clara intenció d’ajudar al sector turístic del municipi, ha decidit que només hi podran accedir els visitants que pernoctin a la localitat. Inicialment s’havia previst que aquest any, a causa de la crisi de la Covid-19, es tanqués l’accés al Torrent de la Cabana per a tothom, però finalment s’ha apostat per aquesta opció “per tal de no perjudicar el sector turístic”, segons l’alcaldessa, Dolors Costa.L’Ajuntament no compta amb els recursos per garantir les mesures mínimes de seguretat per facilitar l’accés a les més de 200 persones que hi podrien entrar amb l’aforament reduït permès, i per això s’ha optat per aquesta mesura que afavoreix directament el sector turístic local.Així doncs, a tota aquella gent que tingui reserva i pernocti en un dels hotels, càmpings o allotjaments turístics de Campdevànol, se’ls hi donarà un braçalet, de forma totalment gratuïta, que els donarà accés al paratge del Torrent de la Cabana. La zona estarà controlada per vigilants per evitar que hi accedeixin altres persones i, per tant, portar el braçalet serà indispensable. El que sí que queda totalment prohibit és banyar-se als gorgs.Per tant, la imatge del Torrent de la Cabana de Campdevànol serà ben diferent de la que ens té acostumats cada estiu on, cada dia però sobretot els caps de setmana, hi ha molta gent, motiu pel qual es va haver de regular el seu accés i limitar el seu aforament. Els que hi puguin passejar aquesta temporada seran uns privilegiats.​​​​​​

