L'Audiència de Barcelona manté que Millet haurà d'ingressar a presó el 25 de juny

L'Audiència de Barcelona ha desestimat els recursos de súplica presentats per les defenses de Fèlix Milet i Daniel Osàcar i ha confirmat que tots dos hauran d'ingressar a presó abans del 25 de juny.El tribunal ha descartat suspendre l'ingrés de Millet en un centre penitenciari mentre es resolgui la petició d'indult que ha fet al govern espanyol, com havia demanat la seva defensa. Pel que fa a Osàcar, l'Audiència de Barcelona també ha descartat suspendre-li l'ingrés per haver presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC).Així, l'Audiència de Barcelona manté la data màxima del 25 de juny perquè Millet, Osàcar i també Jordi Montull entrin a un centre penitenciari per complir condemna pel "cas Palau".

