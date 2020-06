Un de cada cinc catalans creu que no té dret a parlar en la seva llengua amb la policia espanyola

El 20% dels ciutadans de Catalunya creu que no pot parlar en català amb un agent de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional. Aquesta és una de les 50 dades que recull la nova edició de l'InformeCAT de la Plataforma per la Llengua , que podeu consultar íntegrament al final d'aquest article.L'estudi, encarregat al gabinet estadístic GESOP i elaborat a partir de fonts oficials, mitjans de comunicació i estudis d'elaboració pròpia de l'anomenada ONG del català, expressa "preocupació" per l'ús social del català i destaca especialment el desconeixement que hi ha entre la població pel que fa als seus drets lingüístics i, sobretot, com defensar-los. Això, segons la Plataforma, juga clarament en contra de la supervivència del català.Normativament, tal com recull l'InformeCAT, tant l'Estatut com la legislació estatal reconeixen el dret dels ciutadans d'adreçar-se en català als funcionaris de l'Estat, també si són membres dels cossos policials. La immensa majoria de ciutadans de Catalunya "veu amb bons ulls" que els funcionaris de l'Administració central de l'Estat espanyol que atenen el públic a Catalunya hagin de conèixer el català, de la mateixa manera que tenen l'obligació de conèixer el castellà.Aquestes dades, entre altres , fan concloure a la Plataforma per la Llengua que s'està davant d'una "emergència lingüística". El president de l'entitat, Òscar Escuder, ha reclamat aquest dimecres que el català "sigui llengua oficial d'estat".

L'InformeCAT 2020 de la Plataforma per la Llengua by naciodigital on Scribd

