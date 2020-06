L'Agència de la Natura neix amb la promesa de treballar «colze a colze» amb el territori

L'Agència de la Natura de Catalunya naixerà amb l'oposició de Cs i del PP i la promesa dels impulsors que es treballarà en coordinació amb el territori, des d'on alguns alcaldes i entitats han aixecat la veu per denunciar que aquesta iniciativa no s'ha consensuat amb ells. El ple del Parlament ha debatut aquest dimecres la proposició de llei, impulsada per JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP i que també comptarà amb el suport de la CUP.El conseller de Territori, Damià Calvet, ha garantit que aquesta eina permetrà desplegar l'estratègia i gestionar recursos per preservar el patrimoni i estudiar el medi ambient. Calvet s'ha compromès a treballar per guanyar-se la confiança "dels que fins ara no s'han sentit prou implicats en aquesta agència". El conseller ha explicat que han proposat augmentar la representativitat dels ens locals al consell de direcció de l'agència. A més de més representativitat, garanteix que hi haurà un desplegament territorial de l'agència en aquells territoris relacionats amb la natura i que impulsaran un procés participatiu "amb tothom" per a la redacció dels estatuts.L'agència tindrà per objecte la protecció, la planificació, la gestió, restauració i el millorament i estudi del medi natural de Catalunya per conservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes.El diputat de Cs Francisco Domínguez ha rebutjat la creació de l'agència perquè "no és necessària" i també ha criticat que no té una representativitat equilibrada, ni concreta àmbit d'actuacions. A més, ha recordat les discrepàncies que ha despertat la iniciativa d'alcaldes i entitats del territori, "molta de la qual procedeix de partits que impulsen la llei". "Puc entendre que Calvet i JxCat vulguin crear l'agència, tot i les oposicions internes de regidors i alcaldes, però que la defensi Teresa Jordà i ERC, contra al sector al què es deu...", ha argumentat Domínguez, que també creu que és "de traca i mocador el paper del PSC", i ha titllat la nova organització "d'agència de col·locació".El líder del PP, Alejandro Fernández, s'ha reafirmat en el "no" a la creació de l'Agència de la Natura perquè el país "no necessita més burocràcia ni més estructures d'aquestes característiques". Fernández ha carregat també contra el Govern per "no escoltar el territori": "Són centralistes", ha etzibat el diputat popular, que ha assegurat que per a aquesta proposta no hi ha ni un consens polític real ni tampoc territorial, ja que "hi ha veus importants que no han pogut participar en el debat".El diputat del PSC Jordi Terrades ha dit que la creació de l'agència "és un primer pas per abordar reptes" però que "cal arreglar coses" i treballar en "les distàncies" amb el territori que s'han copsat. El diputat dels comuns Lucas Ferro ha reclamat que caldrà assegurar que l'agència és "participativa", més enllà del consens polític que ja ha obtingut a la cambra. "Si l'agència no existeix al territori i és una trava administrativa més, que posa problemes sobre la taula als ajuntaments o als petits propietaris, l'agència no serà exitosa", ha advertit.Des d'ERC, Ferran Civit ha dit que aquest debat "no és entre el sector feudal i els ecologistes radicals, ni entre camp i ciutat". També des de JxCat, Narcís Clara ha expressat que caldrà treballar en xarxa i ha rebutjat una "agència tancada en si mateixa".Des de la CUP, la diputada Natàlia Sànchez ha expressat que "ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí" i ha dit que la creació d'aquest ens "és una bona notícia", tot i que defensen que l'organisme hauria de ser "més ambiciós" i tenir més competències per garantir la conservació de la natura i de la seva biodiversitat. Per tot plegat ha defensat que els anticapitalistes faran un 'sí' crític.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor