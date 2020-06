Google inclou NacióDigital en el seu programa d'ajut a la premsa local per la pandèmia

NacióDigital ha estat inclòs en el fons d'ajuda creat per Google News Initiative el mes de març per donar suport econòmic a la premsa local enfront els efectes econòmics negatius causats per l'epidèmia sanitària de la Covid-19. L'import aprovat serà de 15.000 dòlars.Elestà orientat a les empreses de petita i mitjana dimensió que gaudeixen d'un especial arrelament en els seus àmbits territorials d'actuació. "Tot operant de forma global, aquest fons proporcionarà una ruta de fàcil accés a l'assistència financera en un moment especialment crític", ha manifestat Google.La selecció dels mitjans -uns 5.300 dels cinc continents- que han accedit als ajuts ha estat executada per un equip de professionals de Google amb coneixement i experiència en periodisme digital en els països dels cinc continents coberts per la convocatòria.Segons el vicepresident de Google News, Richard Gingras, "les notícies locals són un recurs vital per mantenir les persones i les comunitat connectades en les bones èpoques. Avui, duen a terme una tasca encara més important, ja que aporten dades sobre com la Covid-19 està afectant la vida diària, i aquesta funció està sent posada en perill per les conseqüències econòmiques de la pandèmia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor