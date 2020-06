Lleida retirarà el bust de Joan Carles I del saló de plens de la Paeria

Miquel Pueyo va anunciar fa un any en el seu primer discurs com a Paer en cap de Lleida que el seu executiu impulsaria "l'adopció d'un seguit de mesures relacionades amb la situació de les persones encausades, empresonades o exiliades per motius polítics" així com també crearia una comissió "extraordinària" sobre els fets de l'1-O a la ciutat.La voluntat de posar en valor el traç independentista del govern lleidatà també s'apuntalarà amb un gest simbòlic que canviarà la fotografia del saló de plens. Segons ha pogut saber, des d'ERC s'ha posat sobre la taula la retirada del bust del rei espanyol Joan Carles I, que ha "presidit" durant anys les sessions plenàries de l'Ajuntament de Lleida i que ara es farà efectiva en el context de reprovació a la monarquia per les presumptes irregularitats.Fonts de la formació apunten a aquest diari que aquesta decisió s'efectuarà en les properes setmanes. En aquest sentit, el buit que deixarà l'espai que ara ocupa el bust del Borbó serà reemplaçat per una altra figura, que encara no s'ha revelat però que probablement serà d'algú amb vincles amb la ciutat de Lleida.El bust del rei emèrit ja va ser motiu de debat en un dels plens finals de la passada legislatura. La Crida per Lleida va fer un prec al govern del PSC per tal que es retirés l'escultura, una petició que no va ser atesa per l'executiu.

