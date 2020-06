L'escalada de contagis a Llatinoamèrica posa en risc que hi hagi roses per Sant Jordi

El sector de la flor viu les setmanes prèvies al Sant Jordi del 23 de juliol amb incertesa. Una de les preocupacions és com garantir l'abastiment en una data i un context atípics. La majoria de roses (59%) provenen normalment d'Equador i Colòmbia, però l'actual moment de la crisi sanitària a Llatinoamèrica, en plena escalada de contagis, posa en risc el subministramentDes de Mercabarna admeten que els productors sud-americans els han traslladat dubtes per la gran restricció de vols a l'estranger. D'altra banda, la producció local –principalment del Maresme– també serà diferent. Habitualment el seu pes ja és simbòlic (10%), però ara, a més, la rosa serà més petita i de menys qualitat que a l'abril per l'arribada dels mesos de més calor."És una incògnita", asseguren des de Mercabarna, que veuen com creixen els dubtes sobre la possibilitat de fer arribar rosa de Colòmbia i Equador en les mateixes condicions de sempre. La restricció de vols està fent encarir molt el preu per quilo i tot i que de producció n'hi ha, no se sap si arribarà per ser a les parades de llibres i roses el 23 de juliol: "L'actual situació de contagis per la Covid-19 pot suposar seriosos problemes".Pel que fa a la rosa de producció local, el principal canvi per als productors és la preparació de la rosa per a les noves dates. "De manera natural a l'estiu hi ha bastant producció de rosa, però igualment hem de programar la planta perquè la rosa arribi just per aquests dies", detalla el productor de Teià (Maresme) Antoni Bertran. Això es fa calculant el moment de la poda perquè la planta torni a brotar en el moment precís.El resultat són també roses diferents de les de l'abril, que a la primavera estan en el seu moment més òptim. Al juliol la calor fa que les roses siguin més petites i de menys qualitat, tot i que hi ha varietats, com la levely red, que aguanta millor que altres l'augment de les temperatures. "La rosa de l'abril creix a l'hivern i la qualitat és molt bona. A l'estiu la qualitat disminueix bastant. A més calor, més petita és la flor", explica el productorPel que fa a les xifres, els majoristes preveuen treballar en una forquilla d'entre el 20% i el 35% respecte a un Sant Jordi habitual. Això suposaria unes vendes que oscil·larien entre les 600.000 i el milió de roses comercialitzades des de Mercabarna. Agafant les dades dels darrers Sant Jordi, això suposaria, en el millor dels casos, 600.000 roses de Colòmbia i Equador, 300.000 d'Holanda i 100.000 de producció local.Amb tot, però, l'actual context podria fer que es reequilibrés la balança: "Els productors holandesos asseguren que hi haurà suficient rosa vermella pel 23 de juliol i davant la incògnita sobre la rosa de Colòmbia i Equador és possible que la rosa holandesa recuperi protagonisme", asseguren des de Mercabarna. Per arribar a temps, els majoristes haurien de fer les comandes a partir de la setmana de Sant Joan i, com a màxim, durant la primera setmana de juliol.Davant la incertesa sobre la resposta de la ciutadania a aquest 'segon' Sant Jordi, els majoristes hauran de fer l'aposta abans de conèixer les necessitats del mercat minorista, que, asseguren, està avesat a fer les seves comandes a l'últim moment. "La peculiaritat d'aquest Sant Jordi, amb possible poca oferta i possible gran demanda pot provocar un augment del preu mitjà", avisen des de Mercabarna.​​​​​​

