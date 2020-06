Món Sant Benet, MónNatura Delta i Pirineus i el congost de Mont-rebei reobriran el 17 de juliol

Món Sant Benet, MónNatura Pirineus, MónNatura Delta i el Congost de Mont-Rebei, equipaments gestionats per la Fundació Catalunya La Pedrera , reobriran de nou les seves portes el 17 de juliol per rebre els visitants interessats en conèixer el patrimoni natural i cultural de Catalunya.Una reobertura que es farà prenent totes les mesures de seguretat necessàries, fins i tot més enllà del que marca la normativa, per garantir que els visitants puguin gaudir de l’experiència amb tota tranquil·litat. Així, s’han previst la majoria de les activitats a l’aire lliure, també es reduirà l’aforament per assegurar la distància necessària entre els visitants i s’han instal·lat mampares de separació als espais interiors.També es prendrà la temperatura a tot el personal i els visitants, serà obligatori l’ús de mascaretes, hi haurà dispensadors de gel, i s’ha previst incrementar la freqüència de neteja de tots els espais.Aquestes mesures s’han pres seguint les indicacions dels experts i les autoritats competents, implementant els corresponents protocols i assegurant que, d’aquesta manera, el més important segueixi sent gaudir de l’experiència de visitar els equipaments que la Fundació Catalunya La Pedrera té arreu del territori.Amb la reobertura, les visites a Món Sant Benet inclouran novetats per fer-les encara més atractives per al públic local, tant per a les famílies com per a adults. Es presentaran noves experiències vinculades als productes del territori, com tastos de vins de la comarca o de productes de temporada. El monestir medieval de Sant Benet també oferirà una visita nocturna que culminarà amb una copa de cava en un entorn únic carregat d’història.Pensant amb el públic familiar, també s’oferiran tallers per acostar a la canalla a la diversitat natural de la zona, a l’art o als productes de la terra.L’observació de les aus, la pesca tradicional i el paisatge són els trets característics de les visites a MónNatura Delta de l’Ebre, amb especial atenció per al públic familiar. I amb la reobertura s’hi afegeixen la música en directe i visites teatralitzades amb tastet de producte local.El centre del Pallars Sobirà oferirà la possibilitat de conèixer la fauna dels Pirineus, de observar les galàxies, i també de gaudir de l’entorn dels Pirineus amb propostes lúdiques que reconnecten amb la natura i el benestar després del confinament.Per garantir la màxima tranquil·litat a l’hora de programar una visita a qualsevol d’aquests equipaments, es donarà la màxima flexibilitat en la compra. Si per la raó que sigui el visitant decideix canviar la data de la visita, des de la Fundació Catalunya La Pedrera es donaran les màximes facilitats per gestionar aquest canvi. I si finalment la visita no es pot fer, es tornarà l’import de l’entrada.​​​​​​

