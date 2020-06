Les Planes d'Hostoles limita l'accés als gorgs amb el pagament de 3 euros per persona

Eduard Llorà, batlle de les Planes d'Hostoles, durant la roda de premsa. Foto: Martí Albesa.

Marc Vilahur, director de la Fundació Emys. Foto: Martí Albesa.

Una de les cares del nou trítpic d'informació sobre els gorgs. Foto: @aj_planes.

Les Planes d'Hostoles torna a ser pionera, a la comarca de la Garrotxa i arreu del país, en la preservació del medi natural i la biodiversitat i, molt especialment, dels magnífics quatre gorgs que s'hi arreceren, tres al riu Brugent i un a la riera de Cogolls.Si fa dos anys va ser pioner, també, amb l'arranjament d'un aparcament dissuasiu (a base de 5 euros per cotxe), enguany, amb l'afegit del protocol de mesures preventives per la pandèmia de la Covid-19, l'Ajuntament fa un pas endavant i exigirà a tots els qui vulguin gaudir de les gorgues del municipi un tiquet de 3 euros per persona i dia (a partir de 12 anys), que es podrà adquirir en línia a través de la Fundació Emys , que ja fa temps que col·labora amb el municipi per a la preservació d'aquest espai d'interès natural (EIN).En una roda de premsa, celebrada aquest mig matí a la Sala de Plens de l'Ajuntament, el batlle de les Planes, Eduard Llorà –acompanyat de Marc Vilahur, director de la Fundació Emys–, ha manifestat que amb les mesures preses es pretén acabar amb "el consumisme extrem d'aquests espais naturals", encara més aquest 2020, en què, per causa de les limitacions sanitàries que es produiran a les platges de la costa catalana, l'alternativa dels indrets d'aigües interiors pot fer augmentar els visitants als gorgs.Cal comptar que, només l'any passat, van rebre 20.000 persones a les gorgues de les Planes d'Hostoles –el 30% de les quals eren turistes, majoritàriament europeus–, durant uns 100 dies, en un poble que només té 1.732 habitants.De fet, a l’inici de la fase 2 dels desconfinament a la regió sanitària de Girona per l'estat d'alarma imposat –i amb el bon temps que va fer llavors–, hi va haver una afluència significativa de visitants a les gorgues de les Planes, posant en risc la salut de les visitants i el bon estat de conservació d’aquest espai natural protegit, que forma part de la Xarxa Natura 2000.Per la seva banda, Marc Vilahur ha detallat que les quatre gorgues que es podran visitar (de la Plana, de Can Poetí i de Santa Margarida al riu Brugent; i, del Molí dels Murris a Cogolls), no podran rebre més de 200 visitants al dia (50 per gorg) i per això la reserva prèvia "hi ajudarà molt", tenint en compte, a més, que els tiquets són limitats a cin adults i a cinc infants per reserva i dia i amb una franja horària acotada de les deu del matí a les set de la tarda."Cal que el visitant contribueixi a sostenir les accions de preservació", ha afegit el batlle en relació amb la nova mesura del cost de 3 euros per persona. "No pot ser que això només ho hagin de pagar els ciutadans de les Planes", ha afegit, per bé que els veïns censats al municipi tindran preferència i no hauran de pagar el tiquet.El cost aproximat enguany d'aquestes noves mesures s'acosta als 45.000 euros que, segons Eduard Llorà, es podran cobrir amb el 60-70% dels tiquets venuts. Cal comptar, a més, que hi haurà set informadors i dos vigilants a sou per, d'una banda, informar dels valors dels espais i tenir cura que no hi hagi més gent de la limitada als gorgs, i, també, amb la Covid-19, per a mantenir les mesures addicionals i preventives per a la gestió d’aigües de bany que imposa la el Govern català. "Fins ara hem aconseguit autofinançar-nos i creiem que ara passarà el mateix", ha afegit el batlle.Per bé que la temporada de visites s'inicia ara i es tancarà el darrer dia d'agost, s'allargarà durant els caps de setmana de setembre i octubre, pràcticament fins a la tardor, ja que els darrers anys s'ha observat una certa desestacionalització.El director de la Fundació Emys també ha presentat el tríptic d'informació i consells, en quatre llengües (català, castellà, francès i anglès) i el vídeo "pedagògic" sobre els valors naturals dels espais i la necessitat de preservar-los. Marc Vilahur ha aclarit que la capacitat màxima de persones que podran ser en un gorg és de 50, atenent als estudis de base científica –biològics i tècnics– que han fet des que van iniciar la seva col·laboració amb l'Ajuntament.L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles i la Fundació Emys treballen des de l’any 2018 conjuntament per regular els usos i accessos a l’espai natural protegit del riu Brugent en el seu pas pel municipi. Aquesta és una col·laboració continuada que ha aconseguit regular els usos i accessos al medi natural i conscienciar la societat sobre la importància i el valor d’aquests indrets. Forma part d’una estratègia global del municipi que aposta pel desenvolupament sostenible i que compta amb l’afectació del 0,5% de l’IBI en la millora de la fauna, la flora i el paisatge.La presència de banyistes en alguns gorgs de rius catalans és una pràctica que ha anat en augment darrerament i ha obligat els municipis a reaccionar per a regular-ne la pràctica. En funció de les possibilitats de cada lloc afectat, s'han desenvolupat diferents iniciatives per fer front al que s'ha batejat com a "turisme de gorgs".Els gorgs són unes basses d'aigua que els cursos dels rius fluvials generen al seu entorn. Antigament, quan les facilitats de comunicació eren menors, els habitants dels pobles pròxims les feien servir per refrescar-se a l'estiu. Una pràctica que s'ha recuperat amb força fins arribar a generar problemes tant a nivell de sobefreqüentació humana com de danys a la flora i a la fauna.A Sant Privat d'en Bas (Vall d'en Bas), l'any passat ja es va assajar un servei d'informació i conscienciació –a càrrec de l'Associació d'Ecologistes i Naturalistes de la Garrotxa– a l'àrea del Pins, al pla d'en Xurri, on hi ha una guingueta i una zona de pícnic a tocar dels grogs del riu Gurn. Enguany, amb l'alerta sanitària i la més que possible nova massificació que dura l'estiu, sembla que també s'apostarà per una barrera de dissuassió i un burot, encara que s'ha d'acabar de concretar, especialment per les derives jurídiques que pot comportar.

