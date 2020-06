CaixaBank converteix «imagin» en una plataforma de serveis digitals per a 2,6 milions de joves

CaixaBank ha transformat imagin, el banc només mòbil líder a Espanya entre el públic jove, en una plataforma digital dedicada a la creació de serveis digitals per a joves, tant financers com no financers. L'objectiu és impulsar el creixement i la fidelització dels clients més joves, especialment interessats a fer servir les noves tecnologies en la vida diària i en els projectes de futur.L'entitat financera, presidida per Jordi Gual i amb Gonzalo Gortázar com a conseller delegat, ha presentat aquest dimecres la nova etapa d'imagin, plasmada en una trencadora imatge corporativa, un nou model de relació amb els clients i una oferta de tres noves aplicacions mòbils, que multipliquen la proposta de serveis: imaginKids (adreçada a infants de 0 a 11 anys i enfocada a l'educació financera a través de jocs), imaginTeens (dissenyada per a adolescents de 12 a 17 anys, amb continguts i serveis pensats per a joves que comencen a necessitar solucions per a les seves primeres compres i per iniciar-se en la gestió de les finances personals) i imagin (amb una completa oferta financera i no financera per a usuaris a partir de 18 anys).El negoci d'imagin es desenvoluparà a través d'imaginTech, una nova filial de negoci digital 100% propietat de CaixaBank que està presidida per Juan Antonio Alcaraz, director general de l'entitat, i que té com a conseller delegat Benjamí Puigdevall.imagin inicia l'activitat amb 2,6 milions de clients, incloent-hi tant els usuaris del banc exclusivament mòbil imaginBank com els clients del segment infantil i juvenil de CaixaBank.Les perspectives d'ampliar a curt termini la base de clients són altes, gràcies al creixement de l'oferta de serveis i a la creació de diversos nivells de vinculació que, a diferència dels bancs tradicionals, no necessàriament impliquen l'alta com client financer.En l'acte de presentació, Puigdevall ha explicat les claus del nou model: "imagin fa un pas endavant per evolucionar cap a una cosa que és molt més que una app financera. De ser el banc líder en el segment jove, passem a convertir-nos en una comunitat d'usuaris enfocada en l'estil de vida". A partir d'ara, la relació amb els clients no començarà amb l'alta en un compte bancari, sinó quan l'usuari decideix donar-se d'alta a la plataforma registrant-s'hi amb el seu correu i baixant-se l'aplicació. "El client -assegura- ja no només vindrà a imagin per buscar productes financers, sinó que també ho farà interessat en continguts de valor i en experiències úniques".Per Puigdevall, aquesta transformació radical suposa reforçar l'aposta per la innovació que caracteritza imagin des del seu llançament: "imagin va aparèixer per primera vegada el 2016 com el primer banc exclusivament mòbil d'Espanya i el mercat el va reconèixer immediatament com un projecte absolutament innovador".Des del punt de vista d'usuari, la transformació d'imagin es fa especialment visible en tres aspectes: l'oferta de productes, que passa a incloure serveis financers i no financers i que pot variar en funció de la vinculació del client; el model de relació, atès que per donar-se d'alta ja només caldrà baixar l'aplicació i registrar-se amb el correu electrònic; i la gamma d'aplicacions mòbils disponible, que s'ha ampliat per acompanyar els clients des de la infància amb tres apps totalment noves (imaginKids, imaginTeens i imagin)​​​​​​

