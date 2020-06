El nou protocol fixarà que es facin proves PCR als contactes estrets dels contagiats de Covid

Ho ha avançat primer el ministre Salvador Illa i ho han acordat després el Ministeri de Sanitat i les autonomies: el nou protocol que s'aprovarà establirà que s'hagi de fer una prova PCR a tots els contactes estrets de persones confirmades de Covid-19. Segons han confirmat fonts governamentals a Europa Press, la prova es farà tant si les persones han desenvolupat símptomes com si no. El document ha estat ja enviat a la Comissió de Salut Pública per a la seva valoració.La darrera Guia per a la Identificació i Seguiment de Contactes de casos de Covid-19, publicada al mes de maig pel ministeri, estableix que es consideren contactes estrets les persones, tant sanitaris com familiars, convivents i companys de feina, que hagin tingut contacte amb la persona confirmada de Covid-19 des de 48 hores abans de l'inici dels símptomes i fins al moment en el qual el cas és aïllat.A més, perquè siguin considerades com a tals han d'haver proporcionat cures al malalt, haver estat en el mateix lloc a una distància de menys de dos metres i durant més de 15 minuts o haver viatjat en un mitjà de transport públic de llarg recorregut. En aquests moments i fins que no s'aprovi el nou protocol, es posen en quarantena de 14 dies els contactes estrets i només es fa la prova a les persones que presenten simptomatologia compatible amb la infecció del nou coronavirus.Illa ha explicat també aquest dimecres en una entrevista a TV3 que, en el cas dels turistes, si es detecta un cas positiu se li haurà de fer una prova PCR i una enquesta epidemiològica a tots els seus contactes estrets. A més, ha assegurat que se'ls podrà obligar a fer-se la prova en cas que s'hi neguin, tot i que ha matisat que fins ara hi ha hagut col·laboració.​​​​​​

