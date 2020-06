El PSOE augmentaria el marge sobre el PP i Vox retindria el tercer lloc, segons el CIS

La gestió del coronavirus no fa variar massa les expectatives electorals dels principals partits de l'Estat. Així ho assenyala el baròmetre del CIS del juny, fet públic aquest dimecres, segons el qual el PSOE incrementaria lleugerament el seu marge de victòria sobre el PP, amb un 31,2% i un 20% de suports, respectivament. La diferència, però, és escassament de quatre dècimes respecte el baròmetre de maig i gràcies a una caiguda de tres dècimes en els populars.Per darrere, Vox recuperaria el tercer lloc, amb un 12,5% de vots, més d'un punt més que el mes anterior, i Podem i les seves confluències tindrien quasi les mateixes previsions que el maig, amb un 11,4%. Al seu torn, Cs frenaria el seu creixement i s'allunyaria d'aquestes dues forces, amb un 9,4% de vot, un punt menys que en l'anterior baròmetre. Al seu torn, ERC recularia lleugerament fins al 2,6% i tant JxCat com la CUP mantindrien les expectatives del mes anterior, amb un 1,2% i un 0,7%, respectivament.Aquests resultats serien molt bons per als partits integrants del govern espanyol, sobretot tenint en compte que es tracta de l'executiu de la Unió Europea amb menys suport pel que fa a la gestió de la pandèmia . En les eleccions de novembres, el PSOE va aconseguir el 28% dels vots -més de tres punts menys que els ara previstos-; el PP, el 20,8%; Vox, el 15,1%; Podem, el 12,9%; i Cs, el 6,8%. La d'Inés Arrimadas seria, per tant, la segona formació que més creixeria.Pot afavorir a PSOE i Podem l'elevat suport a l'ingrés mínim vital aprovat recentment, el qual té un aval del 81,3% d'enquestats i el rebuig de tan sols el 13%. A més, malgrat que només el 33,6% té molta o bastanta confiança en Pedro Sánchez, el percentatge és molt superior a l'11,9% de Pablo Casado i, a més, la gestió de la crisi per part del líder del PSOE és la millor puntuada, amb un 4,9 sobre 10, molt per damunt del 3,9 d'Inés Arrimadas, el 3,7 de Pablo Iglesias, el 3,4 de Casado o el 2,1 de Santiago Abascal.Pel que fa a les eleccions basques i gallegues, el CIS no apunta a massa sorpreses, sinó que els partits preferits guanyarien amb un ampli marge. En el cas basc, el PNB reuneix un 39,3% de suports pel que fa a intenció de vot+simpatia, molt per damunt d'EH Bildu (12,9%), PSE (11,3%) i Podem (8,4%). I a Galícia, el PP obté el 38,7% d'adhesions, clarament per damunt del PSdG (18,6%), que pugnaria pel segon lloc amb el BNG (17,6%).En relació a l'estiu, males notícies per al turisme, ja que, segons el baròmetre, només un 27,2% dels ciutadans té previst anar de vacances i un 65,7% no ho farà. En tot cas, nou de cada deu dels que hi anirà, ho farà a dins de l'Estat, sobretot amb el seu vehicle particular (82,9%).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor