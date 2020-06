Les multes de la Zona de Baixes Emissions s'activaran el 15 de setembre

A partir del 15 de setembre els conductors que circulin amb el seu cotxe sense distintiu ambiental per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) seran multats. És la data a partir de la qual l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) preveu activar el règim sancionador de la mesura que veta els vehicles més contaminants.Inicialment les multes s'havien d'activar l'1 d'abril però l'entrada en vigor de l'estat d'alarma ha endarrerit el desplegament del règim sancionador. L'AMB ha anunciat la mesura en una roda de premsa en què també ha detallat que s'amplia la moratòria per als conductors autònoms amb rendes més baixes. Estava previst que poguessin ser multats a partir de l'1 de gener del 2021 i finalment podran ser sancionats a partir de l'1 d'abril de l'any que ve. A més, s'amplia la consideració de renda baixa fins a 2 cops l'IPREM.També s'endarrereix el desplegament del règim sancionador per a furgonetes (1 d'abril de 2021), vehicles de mercaderies (1 de juliol de 2021) i transport de passatgers (1 de gener del 2021).El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Antoni Poveda, ha detallat que entre el juliol i el setembre l'ens metropolità impulsarà una campanya d'informació i avisos per explicar el funcionament del règim sancionador a partir del 15 de setembre.L'anunci arriba després que l'estat d'alarma i el confinament hagin suposat una davallada en l'ús del transport públic i, per tant, un risc d'increment de la utilització del transport privat i, per extensió, de la contaminació. Mentre que el transport públic només ha recuperat un 40% dels passatgers previs a l'arribada de l'epidèmia, la davallada del trànsit privat en comparació al període pre Covid-19 és del 20%, quan havia arribat a ser del 70%.

