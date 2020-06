Catalunya frega els 70.000 contagis des de l'inici de la pandèmia

Salut ha notificat aquest dimecres 11 morts més per coronavirus que eleven el total a 12.480. Al mateix temps, també s'han registrat 159 nous contagis, que fan pujar la xifra global a 69.911.Amb tot, la xifra de pacients ingressats a l'UCI per coronavirus a Catalunya segueix baixant progressivament. Amb l'últim balanç del Departament de Salut, el nombre de llits ocupats per pacients greus es queda en 74, cinc menys que el dimarts. Des de l'inici de la pandèmia, s'han comptabilitzat un total de 4.119 pacients amb un diagnòstic greu, tres d'ells en les últimes 24 hores.D'entre les víctimes, 6.809 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (quatre més), 4.086 ho han fet en una residència (una més) i 791 al domicili (una més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 794 (cinc més).​​​​​​

