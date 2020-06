Barcelona i Lleida entraran a la fase 3 aquest dijous

Ja és definitiu: Barcelona i Lleida entraran a la fase 3 a partir d'aquest dijous. Així ho ha autoritzat el Ministeri de Sanitat a petició de la Generalitat, que va formular la proposta dilluns. Això voldrà dir que tota Catalunya estarà ja en la darrera fase de la desescalada i que es podran produir desplaçaments entre les diferents regions. Aquest estadi durarà només quatre dies perquè el dilluns s'aixeca l'estat d'alarma i tot l'estat espanyol entrarà en l'anomenada "nova normalitat".L'entrada a la fase 3 tant de Barcelona com de Lleida resol la discrepància que van mantenir la setmana passada l'Ajuntament de la capital catalana i el Govern. L'alcaldessa Ada Colau va defensar que la ciutat assolís ja el darrer tram de la desescalada a partir del dia 15 perquè complia els requisits epidemiològics per fer-ho, però finalment la conselleria de Salut no ho ha demanat fins a mitjans d'aquesta setmana.Tenint present que amb la caiguda de l'estat d'alarma ja no es podrà restringir ni limitar la mobilitat, les dues administracions han apostat per gestionar de forma esglaonada la transició al ple desconfinament, sobretot tenint present que coincidirà en dates amb la revetlla de Sant Joan. A més, a partir del dilluns 22 s'obren també les fronteres i començarà l'arribada de turistes.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha argumentat que és inevitable que l'estat espanyol afronti aquest nou escenari mirant de reüll la possibilitat que es produeixin rebrots. Ha subratllat, en aquest sentit, que el més important és que l'actuació sigui "molt ràpida i contundent" a l'hora de detectar els contactes en cas de repunt de contagis. La previsió és que només es torni a activar l'estat d'alarma si es produeixen rebrots "que no es puguin controlar" per part de les autonomies.Amb l'assoliment de la fase 3, la Generalitat recupera les competències arreu del territori per decidir quan s'assoleix la "nova normalitat" o aplicar mesures diferents de les establertes a nivell estatal via Butlletí Oficial de l'Estat. En el darrer tram de la desescalada, estan permeses les trobades amb familiars o amics amb fins a 20 persones. També s'eliminen totalment les franges horàries, es dona el tret de sortida als casals d'estiu i s'aixequen restriccions als locals comercials i d'hostaleria, així com als de restauració, que podran ampliar aforament.L'aforament de vetlles i funerals s'amplia fins a les 50 persones mentre que el dels casaments podrà ser de 150. Les botigues i establiments comercials minoristes ja poden obrir amb independència de la seva superfície, però han de continuar limitant l'aforament al 50%, mentre que cinemes i teatres podran obrir a un 50% de la seva capacitat habitual.​​​​​​

