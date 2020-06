La primera vacuna contra el coronavirus podria comercialitzar-se a finals d'any

Si ahir la Universitat d'Oxford tocava la campana anunciant el primer medicament capaç de reduir la mortalitat dels pacients més greus de coronavirus , avui el catedràtic de Farmaco-epidemiologia del mateix centre, Daniel Prieto-Alhambra, ha avançat que la vacuna que està desenvolupant la reputada universitat és de les més avançades i que el calendari fa preveure que es podria començar a comercialitzar a finals d'any."El Jenner Institute està treballant en una de les vacunes que estan més avançades, està ja en fase 3, porten reclutats centenars de pacients, i esperen tenir resultats cap a l'octubre o el novembre. Seria la primera en comercialitzar-se", ha explicat Prieto-Alhambra."Si hi ha prou pacients per demostrar que la vacuna funciona amb els resultats finals de l’assaig clínic incloent 10.000 pacients, esperen tenir resultats a finals d’any. I si tot va bé i no hi ha cap problema, cap a finals d'anys podrien tenir la vacuna finalitzada i comercialitzada", ha afirmat.“El laboratori ha pres el risc de començar a produir ja la vacuna perquè si funciona poder-la tenir al mercat immediatament", ha explicat el catedràtic. "Si és efectiva la volen tenir al mercat immediatament i ja l'estan produint massivament.".La vacuna d'Oxford, però, encara no compta amb resultats d'eficàcia."No sabem fins a quin punt protegeix, cal un estudi molt gran, de fins a 10.000 persones per poder testar-la".Mentre no hi ha vacuna, l'esperança està abocada als avenços en els tractaments per pal·liar l'impacte del coronavirus. Ahir es va anunciar el primer antiinflamatori, la dexametasona, de baix preu i disponible a gairebé tot el món, capaç de reduir fins a un terç la mortalitat de la Covid-19. Aquesta és la principal conclusió que s'extreu dels darrers resultats de l' assaig clínic per trobar una cura a la Covid-19 que està fent el departament de malalties infeccioses de la prestigiosa universitat del Regne Unit.Segons la investigació, el fàrmac pot evitar, segons Oxford, una de cada vuit morts entre els pacients més greus i salvaria una vida de cada 25 entre aquells que reben oxigen. El fàrmac forma part d'un enorme estudi que inclou més d'11.000 pacients de coronavirus i podria haver evitat la mort d'uns 5.000 pacients en estat greu al Regne Unit.L'estudi, però, no especifica en cap cas que el tractament amb dexametasona generi cap benefici als pacients lleus o als asimptomàtics de coronavirus. L'equip d'investigació britànic conclou, això sí, que un seguit de baixes dosis de dexametasona suposa un avançament molt important en la lluita contra la Covid-19.​​​​​​

